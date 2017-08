Visita a El Diario del presidente de ProCreAr

El funcionario nacional Iván Kerr estuvo acompañado por el senador provincial Roberto Costa, el empresario garinense y candidato a diputado nacional, Mariano Castagnaro y los candidatos a concejales Diego Castagnaro y Constanza Bachmann. Fueron recibidos por el director de El Diario, Diego Curutchague.

En diálogo con El Diario de Escobar, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y presidente del Procrear, Iván Kerr, brindó detalles de los avances del programa, de correcciones necesarias al plan y anunció que el gobierno nacional comenzó a estudiar la posibilidad de hacer un nuevo llamado del plan ProCreAr para la línea compra.

El plan ProCreAr permite la compra de un inmueble a familias con ingresos entre $ 19.000 y $ 38.000 y combina un subsidio no reembolsable de hasta $ 400.000, un crédito hipotecario UVA y el ahorro familiar, que debe ser de al menos 10% del valor del inmueble.

ProCreAr es un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”, creado por el Decreto 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional. Es, también, una política pública federal que busca que las familias argentinas tengan la felicidad y la tranquilidad de acceder a su casa propia a través de un crédito hipotecario accesible mediante un sistema transparente, en el que los recursos estén puestos en llevar soluciones a quienes quieran obtener su primera casa.

El sistema cuenta con los siguientes programas: línea compra (se anunciaría un nuevo llamado en septiembre), línea construcción (construir la vivienda en terreno propio), desarrollos urbanísticos (departamentos a estrenar en complejos que gestiona el Estado), lotes con servicio (terrenos para construir, con infraestructura, a precios accesibles) y mejor hogar (un microcrédito para refaccionar la vivienda o conectarla a redes de agua potable, cloacas, o gas).

“Hoy está abierta la línea de construcción que es un creédito para que sobre un lote propio te construyas tu propia vivienda, versión nuestra que es con un crédito en UVA y un subsidio de capital de hasta $400.000, ese trámite es todo por internet. Ya hubo una primera etapa, cerró el 28 de junio, que en breve daremos los seleccionados por el sistema de puntajes y actualmente está abierta una segunda tanda”, comenzó anunciando Iván Kerr.

Las entidades financieras que están trabajando esta posibilidad son: BBVA, Ciudad, Córdoba, Credicoop, Banco de Tierra del Fuego, Banco del Tucumán, Galicia, Hipotecario, Itaú, Macro, Nación, Patagonia, Provincia, Santander, Supervielle, HSBC.

“Hay una fuerte participación de los bancos públicos. Julio ha sido un mes record donde se han dado más de 5 mil quinientos millones de pesos. En enero de 2016 se habían dado 400 millones de pesos”, dijo demostrando el crecimiento que ha tenido el programa en el último año y medio.

Con respecto a las correcciones que se han hecho, Kerr manifestó que “el programa tal cual estaba designado era insostenible para el gobierno, era completamente regresivo. Era un programa donde el estado ponía toda la plata, tomando deuda del ANSES a tasa negativa, y se la daba a un banco para que la preste. El que sacó la propiedad en ese momento va a licuar la cuota con los ingresos, el asunto es que el gobierno tiene que devolver esa plata al ANSES que se tiene que utilizar para pagar las jubilaciones. El presidente dijo que no nos podíamos “timbear” la plata de las jubilaciones y hoy lo fondeamos con recursos propios”.

“Hoy son muchas las familias que accedieron al crédito ProCreAr, pero aún falta mucho por hacer. En la Argentina, el déficit habitacional es uno de los grandes temas postergados que afecta a más del 25% de los hogares, son 12 millones de personas. Con el objetivo de impulsar y de potenciar el crédito hipotecario en nuestro país, trabajamos para ofrecer a cada familia una solución que se adapte a sus necesidades. Tenemos que copiar el sistema de otros países que han sido eficientes como por ejemplo Chile, hace 30 años que el estado no construye viviendas, con un déficit del 7% de la población y todo el mundo tiene acceso a un crédito, aunque subsidiado. Aunque sea el quintín más bajo puede acceder a un crédito con subsidio por parte del estado”

El acceso al programa es por medio de un sistema de puntaje objetivo y transparente, que priorizará a las familias que más lo necesitan. ProCreAr es un programa equitativo y sostenible, porque se accede a través de un sistema basado en variables objetivas y por ser un modelo de cooperación entre el sector público y el sector privado.

Quienes quieran obtener mayor información deben ingresar a la página www.argentina.gob.ar/interior/procrear

Para acceder al beneficio los interesados tienen que:

– Reunir los requisitos de elegibilidad del programa.

– Completar el formulario de inscripción online, desde la página http://www.procrear.anses.gob.ar/; que tendrá el carácter de – Declaración Jurada; y adherir a las Bases y Condiciones del programa.

– Ser seleccionado (a través de un sistema de puntaje y validación de datos) como sujeto de subsidio.

– Calificar como sujeto de crédito y obtener un crédito hipotecario en cualquiera de las entidades Bancarias participantes del – Programa, en la línea UVA (Préstamos de Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por “CER” – Ley 25.827 (“UVA”), en un todo de acuerdo con los términos de la COMUNICACIÓN “A” 6069 del BCRA punto 6.1.1.3)

Para ingresar al formulario de inscripción habrá que entrar a http://www.procrear.anses.gob.ar/casa-propia. Para inscribirse se debe contar con la Clave de Seguridad Social. Los datos ingresados en el formulario de inscripción tendrán el carácter de Declaración Jurada, por lo que deberá verificarse que la información ingresada coincida con la registrada en Mi ANSES. De haber errores o inexactitudes el solicitante deberá concurrir a una UDAI para actualizar dicha información; ya que de encontrarse inexactitudes en la información ingresada en una solicitud, la misma no será considerada para participar del proceso de selección.

Si aún no se cuenta con la Clave de Seguridad Social requerida para la Inscripción, la misma puede generarse ingresando a www.anses.gob.ar, sección MI ANSES TRÁMITES.