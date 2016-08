Vecinos agradecidos

Antes, ante la mínima llovizna, la calle permanecía empantanada durante, al menos, unos 12 días. Antes, el desastre de la arteria no les permitía a los vecinos desenvolverse cómodamente en el día a día. Pero ahora ya no más.

Se trata de la calle Ricardo Fernández, entre Cuzco y Belgrano de Ingeniero Maschwitz, que recientemente ha sido reparada y por lo cual los vecinos circundantes se mostraron profundamente agradecidos, en especial para con el intendente y el encargado de la UGC por el arreglo realizado.

Según detallaron a este matutino, se tiró tosca y se hizo “todo nuevo”. El desagüe se levantó, pasaron con las máquinas y mejoraron las zanjas, realizando un mantenimiento integral de la arteria. Asimismo, como sobre esa cuadra se cruza el arroyo, se realizaron abundantes trabajos de limpieza.

“Hacía años que no se hacía este trabajo, y resalta en especial porque se hizo, no solo porque se pasó la máquina. Por eso estamos muy agradecidos”, finalizaron.