Una nueva visita a El Diario: el Secretario de Seguridad Interior

El Secretario de Seguridad Interior de la Nación estuvo en El Diario de Escobar. Acudió acompañado por el presidente del bloque Cambiemos de Escobar, Leandro Costa. Fueron recibidos por el director de El Diario de Escobar, Diego Curutchague y la responsable periodística de este medio.

Gerardo Fabián Milman es oriundo de Avellaneda y entre las principales tareas de la cartera que encabeza está articular y coordinar con los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las relaciones y cuestiones interjurisdiccionales, las políticas formuladas por el Consejo de Seguridad Interior.

También es la Secretaría encargada de formular programas de formación y capacitación con contenidos curriculares comunes que permitan alcanzar homogeneidad en el accionar de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Entre las especialidades de esa Secretaría figuran: seguridad interior, seguridad bancaria y femicidio.

La visita de Gerardo Milman se produjo en el marco de una serie de reuniones que viene llevando adelante con intendentes de la Provincia y con concejales de Cambiemos, a fin de tener una clara opinión de los temas que preocupan a los vecinos en los distintos municipios.

“Tenemos firmado, con la Gobernadora Vidal, un convenio por la asistencia de fuerzas federales para 32 municipios de la Provincia de Buenos Aires entre los cuales se encuentra Escobar, vinimos con la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich cuando inauguramos esto y lo hicimos en el centro de monitoreo que tiene la municipalidad. Ese convenio preveía que cada tres meses se hiciera una revisión, por lo tanto tuvimos una reunión con el intendente y con su secretaria de seguridad y ahora nos juntamos con el bloque de concejales de Cambiemos para comentarles las evaluaciones que estamos llevando adelante a los efectos de poder mejorar nuestro aporte, juntamente con la provincia y el municipio, para la seguridad de los ciudadanos de Escobar”, comenzó su charla el Secretario de Seguridad Interior.

En el caso puntual del distrito escobarense, Milman aseguró que ya “Conocía los proyectos presentados por Leandro Costa en el Concejo Deliberante. Sobre todo el pedido de apoyo de las fuerzas federales en la zona oeste del Partido, lugar donde se presenta un foco de inseguridad importante. Estamos trabajando en conjunto y le agradezco el aporte realizado. Para nosotros es muy importante la opinión de todos los representantes de los vecinos, en este caso la del concejal Costa porque eso nos da una composición de si estamos haciendo las cosas mal, bien, medianamente bien, regular, como sea y para nosotros es sustancial y además porque creemos que nuestros operativos tienen que ser dinámicos porque el delito tiene tendencia a mutar… Nosotros como responsables de la seguridad tenemos que ser creativos y dinámicos para seguir luchando contra una de las principales demandas de los ciudadanos bonaerenses en particular y Escobar no escapa de la situación”.

“Una de las tareas que nuestro ministerio ha hecho es recuperar las estadísticas criminales. Para implementar políticas públicas las tenemos que tener en cuenta porque eso nos dice en qué lugar tenemos que trabajar con más ahínco, en qué franja horaria, o qué días, o circunstancias y para eso necesitamos tener datos transparentes. Necesitamos que aunque resulte incordioso la gente haga la denuncia, porque eso nos va a permitir detectar los lugares donde tenemos problemas”.

“Uno de los pilares fundamentales de la Campaña del presidente Macri ha sido la lucha contra el narcotráfico y la verdad creemos que nos va bien. Cosas como las vividas en Itatí hace pocos días no eran visibles, a pesar de que hace muchos años que existían. Si uno recorre la ruta de la cocaína y de la marihuana. Si uno llega hasta el final se va a llegar al límite con Bolivia en el caso de la cocaína y en el caso de la marihuana va a llegar al Paraguay, no hay todavía plantamientos en la Argentina”.

Con referencia al femicidio, Milman confesó ser el co-autor del proyecto aprobado que reformó el artículo 80 del Código Penal en los incisos 1 y 4. El nuevo inciso 1 del texto plantea la pena de “reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”. En tanto el inciso 4 define al femicidio como “un crimen hacia una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. El texto agrega también que “cuando en el caso mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho a veinticinco años aunque no será aplicable “a quien en una ocasión anterior hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”.

“El femicidio es un delito de orden intra familiar, es muy difícil de prevenir. Desde nuestra perspectiva se previene con educación, con formación, con trabajar sobre el hombre para tratar de modificar conductas. Es difícil saber si tenemos más o menos femicidios que en el pasado porque este es un delito hoy mucho más transparente. Escobar por suerte es un distrito que casi no ha tenido femicidios, pero lamentablemente ha habido muchos hechos de violencia sexual. Más de mil denuncias de delitos contra las mujeres. Es un delito en el que aun hace falta concientización en hombres y en mujeres. Soy el co-autor de la actual ley de feminicidio pero obviamente para nosotros es insuficiente la ley y ojalá el Congreso pueda avanzar y la sociedad argentina disminuir este flagelo”.

Milman firmó el libro de visitas de nuestro matutino, entre medio de risas por ser de Independiente y el director de El Diario de Racing, eternos rivales de Avellaneda.

Por otra parte, la llegada de Milman a Escobar, el encuentro con la Gobernadora María Eugenia Vidal, el Presidente Mauricio Macri y con el Jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, significa un claro respaldo a las gestiones llevadas adelante por Leandro Costa tanto en nación como en provincia para lograr beneficios para los vecinos del distrito.