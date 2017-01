Un estafador dejó en la calle a los chicos de “Lo que Faltaba”

Una dramática jornada se vivió ayer en el barrio parque El Cazador. Cumpliendo las órdenes impartidas por el Juez Luciano Marino los uniformados escobarenses se dirigieron a un domicilio de la calle Kennedy a desalojar a sus ocupantes. Al llegar se encontraron con que el domicilio había sido comprado por Laura Ruiz Díaz y sus hijos, los chicos del conjunto “Lo que Faltaba”, quienes resultaron estafados moral y económicamente por un sujeto de baja calaña de apellido González.

Ante la desesperación de quedarse sin techo para sus hijos, dos de los cuales son discapacitados, Laura se encerró en el baño de la vivienda con una cuchilla amenazando con quitarse la vida.

Grande fue el nerviosismo vivido por todos los presentes y el revuelo fue tal que de inmediato se hizo presente una secretaria de la Fiscalía, una unidad de emergencias médicas del municipio, personal municipal de la Secretaría de Desarrollo Territorial, policías, amigos de la familia y El Diario de Escobar, como único medio de prensa.

Tras momentos de tensión, la representante de la Fiscalía ingresó al baño para hablar con la abrumada madre cabeza de familia haciendo que Laura deponga su actitud y se prestara al diálogo, además de contar con la promesa de que hoy sería recibida para presentar una denuncia por “estafa”.

“Esta persona se acercó cuando se enteró que estábamos buscando un crédito para adquirir una vivienda. Nos ofreció en venta esta casa y nosotros la compramos”, expresó Laura.

“Lo que más me duele es que no nos hayan dado ni siquiera un día para que podamos sacar nuestras cosas. Esto les provocó a mis hijos especiales, que con tanto empeño cuido, un daño que va a tener que ser tratado. Tanto Santy como Elías -pese a su escaso entendimiento- están viviendo este momento con mucha desesperación. No es justo lo que estamos viviendo”, culminó con mucha angustia.

Debemos destacar que la Municipalidad de Escobar les consiguió un departamento donde puedan alojarse por unos días hasta tanto puedan mudarse a un nuevo hogar, aunque lamentablemente este suceso haya calado hondo tanto en sus sentimientos como en su economía.

Como triste corolario de la jornada, la tormenta de agua y granizo que cayó ayer por la tarde hizo que sus enseres -que estaban acomodados en el camión- se mojaran totalmente y algunos de ellos se arruinaran.

Por otra parte, extraoficialmente se conoció que el Juez Marino habría recibido una llamada pidiendo una prórroga de un día para que la familia pueda empacar sus pertenencias, pero éste habría denegado de cuajo el pedido.

Laura Ruiz Díaz es una mamá que lucha diariamente para que sus hijos salgan adelante, pese a las dificultades que dos de ellos poseen. Además es esposa de un veterano de la guerra de Malvinas que está internado en un hospital psiquiátrico desde hace varios años.