Sujarchuk y López Medrano entregaron subsidios a 167 familias

En un acto conjunto, la Municipalidad de Escobar y el ministerio de Desarrollo Social bonaerense asignaron una ayuda económica a los damnificados por las inundaciones de agosto de 2015.

El intendente Ariel Sujarchuk y el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, realizaron de manera conjunta una entrega de subsidios por $1.252.500 a 167 familias del partido de Escobar damnificados por las inundaciones de agosto de 2015.

“Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, mejor tarde que nunca. Queremos agradecer al ministro esta ayuda que hoy llega a cientos de vecinos de nuestro distrito. Como nosotros, él también considera que donde hay una necesidad existe un derecho. Juntos, el Municipio y la Provincia estamos trabajando para ampliar derechos con un Estado más presente entre los sectores que más necesitan de su protección para que no vuelvan a inundarse”, explicó Sujarchuk tras el acto realizado en el club Boca de Tigre, en Belén de Escobar.

“Con el intendente nos pusimos a trabajar desde que ambos asumimos en funciones para mirar hacia adelante y que nadie vuelva a sentir angustia antes de una tormenta grande porque sabe que se puede inundar. Como Estado provincial, estaremos al lado de todos los que la pasan mal, pero también tomaremos las medidas de fondo para encontrar las soluciones definitivas al problema”, enfatizó López Medrano, quien visitó el distrito acompañado por su jefe de gabinete, Federico Arata, y el director provincial de Atención Inmediata, Iván Rabade.

Si bien los subsidios se concretaron ahora, la gestión de los mismos comenzó el año pasado, cuando Sujarchuk era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El cambio de gestión en el gobierno provincial demoró los tiempos de concreción. “Este evento de reparación nos brinda además la posibilidad de pedirles disculpas de parte del Estado provincial porque con estos subsidios saldamos una etapa pero deberían haber llegado mucho antes. Pero nuestro compromiso es muy claro: cumpliremos con cada uno de los vecinos bonaerenses que necesiten que los ayudemos”, comentó López Medrano.

“Estamos saldando una vieja deuda con los vecinos de Escobar, pero a la vez estamos trabajando para que ninguno de nuestros vecinos vuelva a inundarse. Hemos avanzado en ese sentido gracias a la limpieza de los arroyos y a un conjunto de obras y de medidas de prevención que tomamos a tiempo y no después de las tormentas. Todavía tenemos barro, pero ya no nos inundamos. Al mismo tiempo, le explicamos a los grandes desarrolladores de proyectos inmobiliarios que en Escobar nunca más se podrá construir al lado de un barrio si esa construcción significará una inundación a la primera lluvia”, concluyó Sujarchuk.