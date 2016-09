Sujarchuk inauguró una U.D.P. Pediátrica en Maquinista Savio

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró, en Maquinista Savio, una Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) Pediátrica. El moderno centro de salud que contará con guardia médica las 24 horas, consultorios externos, servicios de laboratorio, Eco Doppler arterial y venoso, radiología digital, una estación para tratamiento de patologías respiratorias con gases médicos (oxigenoterapia) y seis camas de internación transitoria con monitores multiparamétricos para controlar los signos vitales de los pacientes.

“Hoy es un día de profunda emoción porque estamos poniendo la piedra fundamental del nuevo sistema de salud que queremos para Escobar. Estamos construyendo un sistema moderno, público y gratuito que brinde la mejor atención médica a todos los vecinos. Esta UDP garantiza la mejor atención pediátrica del distrito. En todo Escobar no hay una clínica privada para chicos que cuente con las instalaciones, el equipamiento y los especialistas que hoy tenemos en este centro”, afirmó Sujarchuk.

Acompañando al intendente estuvieron subsecretario de Salud, Ernesto Girola y el director general de Salud, José Luis Pérez; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Jorge Cali y concejales de los distintos bloques del cuerpo legislativo; funcionarios del ejecutivo municipal y público en general.

También hubo representantes del intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, quien envió a su secretario de Salud, Carlos Kambourian; su subsecretaria de Salud, Mariela Paz, y el director del hospital Sanguinetti, Juan Ordóñez.

De acuerdo a lo manifestado por el municipio en una gacetilla de prensa, “este centro de salud, remodelado y ampliado en 150 metros cuadrados gracias a una partida de fondos municipales, recibe unas 350 consultas diarias de familias, tanto de Escobar como del vecino partido de Pilar, cuyo intendente Nicolás Ducoté se comprometió a colaborar con la labor de la UDP durante la visita realizada al hospital en mayo pasado”.

El intendente Sujarchuk enfatizó que: “Acá no preguntamos dónde vivís ni cuánto tenés, sino qué te duele. Esa es nuestra manera de gestionar la salud: pensamos en las personas y no en los números. Por eso ambientamos la UDP para que los chicos y sus familias encuentren respuestas médicas, pero también un espacio de contención”. Y destacó que la apertura de la posta policial “mejora sustancialmente una zona que tenía décadas de postergación. Hoy Maquinista Savio y todo Escobar están más limpios, más iluminados y con mejor atención médica”.

Durante el acto, el intendente también participó junto a la secretaria de Seguridad de Escobar, Graciela Cunial, de la inauguración oficial de la posta de seguridad móvil ubicada en el terreno aledaño a la UDP Pediátrica, la cual contará con 12 efectivos policiales, un móvil, vigilancia las 24 horas, un equipo de radio con comunicación a la base, al 911 y al resto de los patrulleros. “Debemos agradecer al ministro de Seguridad Cristian Ritondo por ser sensible a nuestro reclamo y al de todos los vecinos”, reconoció Sujarchuk. La posta policial será operada por personal de la Policía Bonaerense, con el objetivo de velar por la seguridad de los vecinos en general pero prestando especial atención a lo que acontezca en la UDP.

La apertura del hospital pediátrico se suma a las distintas acciones que lleva adelante la gestión de Sujarchuk para mejorar la salud pública en el distrito: refacciones edilicias y cambios administrativos en todos los centros de salud municipales, la instalación de dos consultorios odontológicos en Garín para descentralizar la atención dental, la contratación de profesionales para cubrir todas las guardias médicas de los centros municipales, el recorrido constante de un móvil sanitario por los barrios más vulnerables, el despliegue de programas con fuerte inclusión social y una intensa campaña de zoonosis que lleva vacunadas más de 2700 mascotas, entre otros.

A futuro, se proyecta la apertura del hospital de salud mental y adicciones donde hoy funciona la Secretaría de Salud, la creación de una nueva base de ambulancias para cubrir con mayor eficacia y eficiencia el distrito en caso de emergencias, la inauguración de la UDP de Garín a principios de 2017 y la construcción de dos nuevas UDP (en Matheu y en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Maquinista Savio) antes de 2019.