Sujarchuk inauguró nuevas cuadras de asfalto en Matheu

Rodeado de vecinos, el intendente inauguró cuadras asfaltadas sobre toda la traza de Saavedra, entre Alberdi y San Benito, en el barrio 1º de Julio, Matheu, en el marco del plan municipal que con fondos propios prevé la mejora de calzada de 500 nuevas calles en todo el partido de Escobar.

El acto se llevó a cabo durante la tarde de ayer, sobre la calle Saavedra de la localidad de Matheu. Cabe indicar que este proyecto corresponde al Plan Integral de Mejoramiento de Infraestructura Urbana, que incluye trabajos de asfalto y estabilizado.

En esta oportunidad, la calle Saavedra fue mejorada por un largo tramo que comienza en la calle Alberdi y se extiende hasta la calle San Benito.

Se planteó la construcción de una carpeta asfáltica de 7 cm de espesor y 5 metros de ancho condicionado por la separación de las zanjas existentes. Dicha carpeta fue acoplada sobre una base de suelo estabilizado y complementado con zanjeos y rectificación de cruces domiciliarios y bocacalles. Además, se realizó un movimiento de suelo reforzado por un estabilizador y cemento para colocarle la carpeta asfáltica y como si esto fuera poco, se colocaron reductores de velocidad, para brindar mayor seguridad a los vecinos.

Por su parte, el Intendente Ariel Sujarchuk se mostró muy conforme de volver a Matheu por una buena y nueva noticia y aseguró que la ciudad va “a seguir mejorando. Toda la infraestructura, lo que hace falta, las calles que hace mucho que los vecinos reclaman se están mejorando y vamos seguir con las que todavía faltan”, explicó.

Asimismo, informó que su deseo es que se pueda entrar y salir a los barrios sin ningún inconveniente y de la mejor manera posible. “Ahora van a poder entrar los patrulleros, la ambulancia y lo que nos piden los vecinos”, y continuó: “En esto trabajamos todos juntos, por eso les pido a los vecinos que colaboremos entre todos, cuidemos y que no dejemos la basura en la zanja que recién terminamos de reparar porque a Matheu lo reparamos y lo cuidamos entre todos. Vamos a continuar con mas iluminación, se colocarán más cestos de basura, se mejorará la seguridad y las plazas”, indicó.

Para finalizar, se refirió que el cuidado es tarea de todos, y apeló a las buenas costumbres de los vecinos. “Matheu es una ciudad privilegiada por esta gestión, la ruta era ancha pero no la limpiaban los que la tienen que limpiar, entonces la limpiamos nosotros. Le colocamos palmeras porque es lindo Matheu, ahora no miramos más lo lindo que está Pilar, sino que son ellos los que miran lo lindo que está Matheu. El boulevard cada día está vez mejor, mas iluminado y más seguro”, sentenció.

Por último, los vecinos y comerciantes del lugar se acercaron con Ariel para pedirles el mejoramiento de la calle Pavón y las aledañas a esta, ya que “hace mucho tiempo que estábamos esperando que se realicen estos trabajos y por suerte, ahora están una cuadra más cerca y esperemos que la próxima a mejorar sea la nuestra”, se entusiasmó una comerciante.