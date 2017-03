Sujarchuk: “esto es un Festilindo”

El intendente Ariel Sujarchuck criticó fuertemente la política del Frente Cambiemos que se niega a llamar a paritarias nacionales para los gremios de la Educación. Dijo que el Presidente “no le pone techo a las tarifas pero si a los bajísimos salarios” y advirtió que “esto es Festilindo“

Mientras unos 12 millones de alumnos repartidos en todas las provincias de la Argentina vieron afectado su comienzo de clases, el intendente de Escobar aseguró que no poner paritarias nacionales es “una barbaridad tecnica”.

“El presidente cuando era candidato decía “los maestros tienen que ganar bien” y hoy no pone techo a las tarifas pero si pone un techo bajísimos a los salarios. Me parece que se están equivocando de camino. Hay ejemplos muy claros: Prometieron los Jardines, nosotros por Concejo aprobamos las tierras para tener los Jardines, la pelota no vuelve. Se comprometió en arreglar las escuelas, nosotros tenemos obras en marcha. La del barrio San Miguel está casi lista pero no terminan sus planos. No la obra, los planos. Eso es laburo, no plata. Es gestionar. Los expedientes se militan, se acompañan, se empujan, se llevan adelante. Tenemos un problema de contenido y tenemos un problema de continente. Nosotros estamos construyendo 14 aulas nuevas. Pero no me garantizan los nombramientos nuevos. Las aulas las voy a hacer igual. Otro ejemplo es el hospital. Yo estoy hablando con la Dra. Bigliani y no pueden resolver el problema de las guardias. No tienen medico clínico el fin de semana. No nombran gente. No le podes echar la culpa a la gestión anterior cuando vos no nombras un medico de guardia. O cuando lo nombras le pagas a los seis meses. ..Por eso creo que el tema docente es serio. Porque no es la cuestión salarial, el problema es que ellos no quieren la paritaria. La verdad es que la paritaria docente siempre ordeno la paritaria general. Siempre fue la primera. Se pide una paritaria nacional para dar un ordenamiento a todo el sistema educativo, porque sino aumentaría de alguna manera mas allá de la autonomía provinciales. El gobierno decidió no poner paritarias nacionales lo que es una barbaridad técnica. Ellos que fomentan tanto el dialogo que dejen de acusar a Baradel , porque no se dialoga con acusaciones. Que dejen de estigmatizar a los que quieren defender sus derechos. Y no empecemos con esta hipocresía de los voluntarios…. Esto es para Facebock, esto es un Festilindo.”

“Creo que el presidente dijo que iba a salvar una grieta y su mejor estrategia es profundizarla.. El gobierno se dedica más a hablar del gobierno anterior que explicar que hizo en sus primeros 15 meses de gobierno. Siguen hablando de la pesada herencia, creo que lo que hay es un pésimo heredero. .. Cuando no hay un Estado que se hace cargo del problema ocurre esto. ¡Como van a decir que vamos viendo las paritarias mes a mes? Cuando eran oposición y para las redes sociales era fácil decir algunas cosas Tienen que analizar seriamente que decían que iban a hacer y que esta pasando en este momento. El paro tuvo una adhesión absoluta. Eso, en la política, merece una lectura. Fue una enorme mayoría. También hay una parte de esos docentes que la votaron también a Vidal y hoy le están diciendo que no. Que ese no fue el acuerdo”.

Graciela Zorrilla