Sujarchuk entregó habilitaciones definitivas a comerciantes escobarenses

El intendente Ariel Sujarchuk entregó certificados definitivos a 110 comerciantes del partido de Escobar. El acto se realizó en las instalaciones del Club Boca del Tigre de Belén de Escobar y contó con la presencia de funcionarios municipales, concejales, comerciantes y vecinos en general.

La entrega de habilitaciones se produjo en el marco del nuevo sistema de habilitación que la Municipalidad implementó en octubre del año pasado y cuya política de reempadronamiento ya permitió que 220 comercios regularicen su situación.

El jefe comunal anunció un proyecto de eximición de impuestos por publicidad, por el lapso de un año, para aquellos comerciantes que renueven la marquesina de sus negocios, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura urbana del distrito.

“El primer objetivo de este nuevo sistema es que el partido de Escobar pueda ofrecer una mayor cantidad de habilitaciones definitivas y que el proceso sea más ágil, pensando en aquellos comerciantes que quieren ponerse en regla. En segundo lugar, fruto del avance de la tecnología, buscamos darle mayor transparencia a las inspecciones para que nadie pida lo que no tiene que pedir y que la elección de los comercios inspeccionados no sea arbitraria”, explicó Sujarchuk en el acto realizado en el club Boca del Tigre, que contó con la presencia del secretario General Javier Rehl; el secretario de Ingresos Públicos, Alejandro Phatouros; el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; el director General de Inspección de Comercios, Gabriel Pérez; otros funcionarios municipales; y concejales de distintos bloques políticos.

Actualmente el sistema de habilitación para los comercios consta de un libro de inspecciones y de un certificado, junto a una oblea autoadhesiva que tiene una impresión de seguridad inviolable comparada a la de monedas como el euro o el dólar. Así, cada comercio habilitado cuenta con su licencia irrepetible, que sirve para identificar con un simple escaneo al comercio y a su licenciatario. Asimismo, el sistema de habilitación se visualiza a través de una aplicación en el celular del inspector municipal, lo cual posibilita un control más simple y organizado. La información relevada por el inspector se replica en un panel de control, de modo de establecer una base de datos central.

“Queremos recuperar los centros comerciales históricos pero no en función del pasado sino proyectándolos en el futuro, porque conocemos el potencial que tiene el distrito y porque también somos concientes de las dificultades económicas que muchos comerciantes atraviesan en la actualidad. Por eso nuestra política de reempadronamiento no es para sancionar a nadie, es para que todos tributen lo que corresponde y el dinero pueda regresar en obras para todos los escobarenses”, manifestó Sujarchuk.