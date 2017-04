Sportivo Escobar vivió otra noche histórica y sigue avanzando en el Federal

En una nueva hazaña deportiva, el Albiceleste dejó en el camino al durísimo Unión de Mar del Plata, al ganarle por 86 a 73 en el quinto juego de los Playoffs del Torneo Federal. Con un descomunal Victorio Dente como guía, Sportivo estuvo a la altura de las circunstancias. Marcato, el responsable de que el básquet de Escobar siga bien representado, dijo que su equipo, para quedar afuera, lo “tendrán que pasar por arriba”. El próximo rival será Pérfora de Plaza Huincul, con desventaja de localía para los escobarenses.

Fue emocionante ver el Oscar Roque Larghi como en sus mejores épocas, las de aquellas finales que hicieron delirar a gran parte de la comunidad deportiva escobarense. Si bien esta vez fue por la primera ronda de Playoffs, el partido tenía un tinte decisivo. Luego de cuatro juegos sumamente parejos, Sportivo y Unión se jugaban su última oportunidad de seguir con vida en el Federal, ambos en su primer año de competencia. El público local entendió qué era lo que estaba en juego en la noche de miércoles, por eso en las tribunas no cabía ni un alfiler.

Unión comenzó mejor el partido, haciendo valer su juego a través de Fernandez y Jara, mientras que Sportivo no se encontraba firme en defensa. Sin embargo, de a poco fue creciendo el nivel de Madoz y, por ende, el local atacó bien y pudo emparejar el tanteador. El ingreso de Dente por Devoto le dio al conjunto de Marcato otra solidez defensiva, y a partir de ese momento pudo sacar una luz de diferencia. El primer cuarto terminó 19 a 12 a favor de Sportivo, que aprovechó las dudas de la visita para alejarse.

En el segundo cuarto, el Albiceleste ratificó lo hecho en el primero, con un Dente muy inspirado, al punto tal de bloquear tres intentos de Unión con un timming propio de él. Su versatilidad para saltar le permitió también tomar varios rebotes para luego convertir y corregir los tiros fallidos de sus compañeros. Victorio fue el goleador del primer tiempo con 11 puntos, bien escoltado por Gallardo y Madoz (7 puntos cada uno). Los marplatenses dañaron a partir de Fernandez, quien metió dos bombas y sumó 10 puntos. Jara estuvo bien contenido por Madoz, y los pivotes de Unión no lograron ser alternativas en ataque. Tampoco pesaron Varas y Rivero, al no encontrar tiros cómodos desde el perímetro. Por eso, más allá de una leve reacción del equipo de De Paz, Sportivo llegó al entretiempo once puntos arriba (38 a 27).

El complemento arrancó con un triple de Ledesma, ante la sorpresa de un Unión que volvió al juego dormido y llegó a estar 19 puntos abajo. Sportivo jugó una mitad de cuarto excelente, con Madoz y Dente en un nivel altísimo. Además, cabe destacar el incansable trabajo de los pilarenses Ruiz y Gallardo, quienes presionaron y forzaron errores del equipo rival. Sin embargo, la intensidad del local fue mermando y Unión lo aprovechó para recuperar el terreno perdido. Fue Cerone el encargado de convertir, al aprovechar las buenas asistencias de Fernández. El buen pasaje de la visita hizo que Sportivo no pudiera sacar más ventaja, ya que el parcial terminó 23-23.

En el último cuarto, Unión llegó a descontar y ponerse a 8 puntos, gracias al buen trabajo de Rivero, que hasta ese momento había brillado por su ausencia. El buen jugador marplatense convirtió tres triples y dos dobles, para erigirse como el goleador de su equpo con 18 puntos. Jara también encontró algunas situaciones para convertir, en un momento en que el partido se tornó ida y vuelta. Madoz, siempre inteligente, supo cuando jugar la individual y cuando tener la pelota, Ruiz asistió y convirtió, y Dente siguió siendo el protagonista de la noche con su show de saltos y volcadas. El zarateño terminó siendo el goleador con 22 puntos, y se ganó la ovación de la hinchada albiceleste. Otro que tuvo el mimo de la gente fue el Toro Runke, a pesar de no ser tan protagonista como el domingo pasado.

Sportivo supo mantener la ventaja de once, y a pesar de que Unión quemó las naves, el equipo de Marcato siempre lo contuvo y logró mantenerlo a raya. En definitiva, terminó siendo una victoria mucho más tranquila si se compara con los otros juegos, aunque el partido se vivió como si fuera una final.

El festejo albiceleste vale doble, por la remontada épica en Mar del Plata, y porque con un presupuesto muy acotado, ha conseguido pasar de ronda y meterse en los Octavos de Final de la Conferencia Sur. ¿Quién se lo imaginaba a principio de temporada? Tal vez muy pocos, pero a un plantel comandado por Gabriel Marcato nunca se lo puede subestimar. Sobre todo si en sus filas hay dos referentes acostumbrados a las hazañas con Sportivo: Madoz y el Toro Runke. Merecido premio para este equipo que dejó en el camino a un rival durísimo y sumamente digno como lo fue Unión.

El próximo rival de Sportivo será Pérfora de Plaza Huincul, por lo que este domingo el plantel escobarense jugará en la provincia de Neuquén. La ventaja de la localía será para Pérfora, por lo tanto el domingo 16 y el martes 18, Sportivo será visitante. El tercer y el eventual cuarto partido serán en el Larghi los días viernes 21 y domingo 23. En caso de haber un quinto punto, será el miércoles 26, nuevamente en Plaza Huincul.

Síntesis

Sportivo Escobar (86): F. Madoz (19), J. Peralta (4), J. Gallardo (14), C. Devoto (6), R. Runke (4) FI. F. Ruiz (10), N. Ledesma (7), V. Dente (22). Entrenador: Gabriel Marcato.

Unión de Mar del Plata (73): J. Varas (8), I. Fernandez (13), A. Jara (15), J. Cupeiro (2), M. Cerone (14) FI. S. Giorgetti, F. Rivero (18), V. Lofrano (3), A. Barovero. Entrenador: Norberto De Paz.

Jueces: Rodolfo Gurman (Capital Federal) y Norberto Raggio (Cañada de Gomez). Comisionado Técnico: Jorge Mila (Capital Federal).

Parciales: 19-12, 19-15, 23-23, 25-23

Los octavos de Final Conferencia Sur

Ramos Mejía LTC – Independiente de Neuquén

River Plate – Pedro Echague

Belgrano de San Nicolás – Sanjustino

Huracán de San Justo – Villa Mitre de Bahía Blanca

Deportivo Rivadavia – Racing de Avellaneda

Racing de Chivilcoy – Lanús

Pérfora de Plaza Huincul – Sportivo Escobar

Centro Español Plottier – Sarmiento de Junín