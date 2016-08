Se palpita la Copa Pablo Piñeyro en el Polideprotivo Municipal

Un torneo amistoso que se convirtió en algo más. El próximo fin de semana se realizará en el distrito la Copa Pablo Piñeyro –en memoria del patinador, bailarín, actor y cantante uruguayo fallecido en el año 2003–, en las instalaciones del Polideportivo Luis Monti de Escobar.

El evento se realizará el próximo domingo 4 de septiembre, a partir de las 9.00, y contará con la participación de casi todos los clubes de Patín Artístico de Escobar: Villa Vallier, Boca del Tigre, Polideportivo de Escobar y Sociedad de Fomento Matheu. También asistirán clubes de Villa Rosa, Núñez, Tigre, Villa Adelina (CASVA) River Plate, Ciudad de Buenos Aires, y Defensores de Belgrano, entre otros.

Asimismo, y como agregado especial, se disfrutará de la actuación de los grupos internacionales Baires Show con El Gran Concierto, ASG con Vuelo Sin Fronteras, y Bohemia Show con Liberate.

Todos estos grupos estarán representando al país en “Novara”, Italia, en el próximo mundial de esta disciplina. Motivo de sobra para que no se lo pierdan.

Sobre el torneo

Para conocer un poco más acerca de los orígenes de este evento deportivo y artístico, El Diario de Escobar se entrevistó con Alejandro Palacios, profesor de patín en Villa Vallier y amigo cercano de Piñeyro: “El trasfondo y lo más sentimental de este torneo, por lo cual se hizo, es el homenaje a un amigo que se fue de gira en el 2003, y el cual lleva su nombre: Copa Pablo Piñeyro”.

“Pablo era patinador de alma, bailarín, actor, cantante de profesión. Muchas risas, muy chistoso, extremadamente ocurrente, consejero, súper despierto, muy dadivoso, un poco colgado y olvidadizo…”, describió.

Pablo trabajó con Valeria Lynch en El Beso de la Mujer Araña, además de otras tantas obras de la calle Corrientes, tales como Pantaleón y Las Visitadoras, La Tiendita del Horror, y Aquí No Podemos Hacerlo de Pepe Cibrián Campoy.

“Era mi mejor amigo. Me dejó y se fue en abril de 2003, pero su recuerdo sigue extremadamente vivo en mi mente y alma. Me divertía mucho a su lado. De color negra su piel, pero de una blancura extrema su alma. De verdad, un genio. Y como todo genio, se va muy pronto”, finalizó.