Se inauguró la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo acompañando al intendente Ariel Sujarchuk en la inauguración de la UDP de la ciudad de Garín. Estuvo acompañada por la ministra de Salud, Zulma Ortiz; el presidente del Banco de la Provincia, Juan Curutchet; el secretario de Medios, Mariano Mohadeb y el senador provincial Roberto Costa.

También participaron del acto los intendentes de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini; de Pilar, Nicolás Ducoté; de Exaltación de la Cruz, María Luz Bozzani (interina); y de Campana, Sebastián Abella. Representantes educativos, religiosos, la directora del hospital, concejales, funcionarios y público en general dijeron presente a este gran impulso a la salud del distrito.

El primero en hacer uso de la palabra fue el intendente de Escobar, quien mencionó el plan “Hambre Cero” e invitó a la gobernadora Vidal: “me encantaría que seas madrina del programa y que el año que viene vengas a Escobar y que puedas decir ‘acá ya no hay más desnutridos’. Ese logro también lo hicimos entre todos. Estoy feliz de que estés acá, pero mucho más feliz de que nuestros vecinos tienen mejor calidad de vida, mejor salud y un futuro mejor para todos nosotros”.

“El año pasado, en este mismo lugar, tenía el honor de recibir a la gobernadora para descubrir la placa y la piedra fundamental de esta obra. Hoy (por ayer), tan sólo diez meses después, podemos decir que el partido de Escobar inaugura el mejor centro de salud en la historia del distrito. Nosotros nos sentimos parte del equipo de 135 municipios. Tenemos ganas de trabajar juntos, pero queremos jugar de titular porque si a los escobarenses nos dan un metro, vamos a fondo para que los vecinos estén cada día mejor”

Financiado con recursos propios y del Fondo de Infraestructura Municipal bonaerense, el edificio lleva el nombre de Horacio Dupuy en homenaje al reconocido médico que falleció en 1986 y tuvo una destacada labor por sus servicios a la comunidad de su localidad y del municipio. Durante el acto, uno de sus hijos recibió una placa recordatoria.

“Cuando en el partido de Escobar un vecino se enferma, no le preguntamos a quién votó, ni siquiera a dónde vive, sino que lo dejamos en manos de médicos que a partir de mañana, en este centro, contarán con la mejor tecnología. Estamos muy comprometidos con la salud pública y la vamos a seguir defendiendo para que sea un derecho y no un privilegio. Por eso también inauguramos la UDP Pediátrica en Maquinista Savio, el Hospital de Salud Mental y Adicciones en Belén, aportamos fondos municipales y hasta organizamos un partido a beneficio para el hospital provincial Erill. Ayudamos al sistema de salud bonaerense porque no nos importan los colores políticos sino seguir tirando todos para el mismo lado y mejorar la calidad de vida de los vecinos del partido de Escobar y de la Provincia”, remarcó Sujarchuk.

En tanto la gobernadora María Eugenia Vidal, anunció el lanzamiento de un “Plan Integral de Guardias”, destinado a mejorar el servicio y la atención de los pacientes en 43 hospitales públicos de todo el territorio bonaerense, que contará con una inversión de 1.100 millones de pesos.

“Esto es resultado del trabajo en equipo. Si uno atraviesa un momento difícil necesita de respuestas que lo tranquilicen y la seguridad de estar en manos correctas. Al recorrer este lugar efectivamente se siente esa seguridad de saber que hay un tomógrafo, un laboratorio, camas disponibles, pediatras y un centro moderno abierto las 24 horas. Que la placa que descubrimos el año pasado se haya convertido en realidad, es el mayor éxito que tenemos para compartir”, destacó la gobernadora bonaerense.

“Toda esta política es para la gente”, dijo Vidal y agregó: “Cuando uno hace lo correcto y muestra lo concreto más que dar discursos, eso a la larga paga porque saben del esfuerzo, del trabajo de todos los días, del difícil lugar del que venimos y lo que cuesta juntar cada peso para llevárselo a la gente”.

“No se trata de poner en valor sólo el edificio, sino también de darles equipamiento, recurso humano, conectividad, seguridad”, aseguró y dijo que “esto es el resultado del trabajo en equipo. Es lo mejor que podemos mostrarles: cosas concretas, resultados, no discursos. Cuando dejemos de lado los discursos, los gritos, los escraches, la descalificación, seguramente vamos a encontrar muchas más de estas cosas”.

El “Plan Integral de Guardias”, que contará con una inversión de 1.100 millones de pesos, prevé además la implementación de un sistema más eficiente para el abordaje de casos de urgencia, que incluye el desarrollo de un sistema informático, un manual y un programa, con el objeto de brindar una atención más eficaz, reducir demoras y tiempos de espera.

Un mimo para los del SAME

“Acá veo a la gente de verde, la gente del SAME Provincia, que se suma a toda esta política de salud que también trabajamos en equipo con el intendente… La política de haber puesto el SAME en 20 distritos del conurbano, que llega hoy a 7.000.000 de personas, el cambio, la puesta en valor y la ampliación de 43 guardias. Para fin de año vamos a tener 30 guardias listas. Estos lugares que se hacen en conjunto con los fondos de la Provincia y el esfuerzo de los municipios, toda esa política es para la gente”.

“Tanto Ariel en el municipio, como yo en la Provincia sabemos lo que cuesta juntar cada peso para llevarlo a la gente, bueno, este es el resultado. Lo que les quiero trasmitir es que lo hacemos juntos, no solamente juntos gobierno municipal, gobierno provincial, gobierno nacional, lo hacemos fundamentalmente con toda la gente cuya cara no se conoce: los médicos, los enfermeros, los choferes del SAME, los que van a estar ahí atendiéndolos todos los días, los vecinos que pagan sus impuestos… este es un trabajo juntos”, remarcó la jefe de gobierno provincial, quien agradeció “a todos los que hicieron posible este lugar, a todo el equipo que está trabajando, a la gente del PRO que me vino a acompañar hoy, a Leandro Costa, al equipo de la ministra de Salud (Zulma Ortiz), a todos los intendentes y a Ariel, por este trabajo que venimos haciendo. Que la placa se haya convertido en realidad es el mayor exito que tenemos para compartir”.

Una vez terminado el acto, María Eugenia Vidal se sacó fotos con trabajadores del SAME, recibió cartas y saludó a todos los vecinos que se le acercaron, aún a una familia que la llamó desde el alambrado que delimita la UDP.

“Este ritmo de obras se puede mantener”

Tras el termino del acto el intendente de Escobar habló con la prensa local y dijo: “Hoy en el centro de Garín, en este parque que tiene 50.000 metros cuadrados, tiene 1.100 de la mejor salud de la historia del Partido de Escobar. Cuando entramos y vemos una construcción de enorme calidad, con materiales sólidos que van a durar 30 años, si los cuidamos bien, queda claro que estamos haciendo las cosas no para una elección sino para las próximas generaciones. Además viene acompañado con una mejora de todo el entorno. Con una plaza para chicos que está por inaugurarse y que va a ser un espectáculo. Donde va a haber actividades deportivas, sociales; donde vamos a “vincular”, como estamos haciendo en las otras localidades, un circuito aeróbico para generar más salud y buenas prácticas. Acá en este mismo lugar donde antes era tierra de nadie y estaba todo obscuro… tenemos salud y a la familia y tenemos la recuperación de Garín en el lugar que se merece”

Ariel Sujarchuck explicó que sus propios funcionarios “están preocupados porque están yendo mas rápido de lo que creen y dicen nos vamos a quedar sin nafta. No me conocen. Eso decían también en la campaña y fue todo lo contrario. Cuanto mas rápido hacemos las cosas mejor porque mas respuestas les damos a los vecinos… Este ritmo de obras se puede mantener si todos colaboramos, si vamos todos para el mismo lado, y si entendemos que los tributos son bien utilizados, si nadie se pasa de vivo, claro que podemos seguir. También si la Argentina crece porque cuando la inflación es alta nos come el presupuesto familiar, pero también el municipal”.

El Jefe comunal aclaró que han mejorado las cuentas públicas y los gastos y recordó que todas las obras se realizaron con el mismo presupuesto que tenían.

“Esto significa que hay una ingeniería en materia tributaria, que se cuida muchísimo y se defiende cada peso de los escobarenses, que todas las compras de medicamentos son por licitación, y todas las licitaciones son públicas”.

El intendente en la improvisada rueda de prensa informó que próximamente se estarán realizando algunas cuadras y una plaza en el barrio Presidente Perón, y mencionó que en la actual sala Luis Ressio estarán funcionando algunos consultorios y el resto será reconvertido.

Sujarchuck menciono además, sin dar precisiones: “Tengo un proyecto muy interesante para Garín. Un proyecto muy interesante que daré a conocer en 20 días”