SADE lanzó una revista con cuentos y poemas

La Sociedad Argentina de Escritores Escobar lanzó una nueva revista en el mes de agosto, con intenciones de promover la cultura en el distrito.

La principal intención es que los escritores puedan acercar sus obras y que con el correr de los días se vayan publicando.

Cabe indicar que la encargada de la revista es Nélida Pellergrini, quien actualmente está abocada a la diagramación de los quinientos ejemplares que se imprimirán trimestralmente. Asimismo, este boletín es sin fines de lucro y como se mencionó anteriormente, será dedicado a la cultura en Escobar. Con respecto a esto, María Cristina Palermo, quien pertenece a la institución, especificó que tiempo atrás, había un proyecto similar pero hace cerca de dos años se dejó de imprimir. “La nueva comisión decidió que se vuelvan a imprimir ejemplares como estos. Aída Holtz es la Presidente. Yo soy segunda vocal, y formo parte de la diagramación del contenido para trabajar. En cuanto al contenido, en el primer número Nélida escribió algunos artículos, y yo también hice uno sobre Alfonsina Storni”.

Consultada por los motivos que la llevaron a dedicar sus líneas a esta escritora, Palermo sintetizó haberla elegida porque en la época en que Alfonsina se destacó, “había cierta discriminación a la mujer que escribía”. También se refirió a que Storni, “era una mujer sufrida que marcó una época, en que no agradaba mucho. Es decir, escribir, lo hacían los hombres. Sus poemas se destacaron muchísimo, fue una persona que con sus poesías hizo un click con el modernismo con su manera de escribir”. A su vez, también hizo hincapié al cierre que le dio. “Con respecto a su muerte, puse que se adentró en el mar, pero todos sabemos cómo fue que falleció”.

Por su parte, Ariel Van de Linde y José Ignacio Díaz Puerta también tuvieron su lugar con dos escritos que Palermo catalogó como “atrapantes”.

Más allá del costoso trabajo que demandó imprimir los quinientos ejemplares, se tomó su tiempo para “agradecer infinitamente a los auspiciantes que hicieron que esta revista pueda imprimirse”, y continuó: “Es la primera revista, todos los ejemplares fueron distribuidos en Matheu, Maschwitz y el partido de Escobar. La idea no es solo fomentar la cultura, sino también aportar de alguna forma la educación. Ya que cultura y educación van de la mano. Si se esto se logra entre todos, se hace que un país mejore y crezca en cuanto a valores”, precisó.

Del mismo modo, realizó una autocrítica general al analizar que “todos tenemos que apuntar a lo mismo, y eso es la juventud y los niños. Hay que leer más, estamos en una época en la que un libro es un fiel amigo que acompaña. Ojalá la revista crezca y pueda llegar a todos y contribuir con un granito de arena”.

Vale destacar que en la charla larga y tendida, también se hablaron temas como si a futuro se planean ampliar la cantidad de la edición, a lo cual María Palermo respondió: “Todo depende, es lo que los nosotros pudimos imprimir gracias a los auspiciantes de Garín Matheu, Escobar que hicieron posible este sueño. Pretendemos que sea una revista diferente. Que tenga otras características como notas de interés, y no solo cultural. Sino también información en cuanto a la lectura y escritura, que los escritores de Escobar puedan publicar sus escritos, en cuanto a su contenido, y la forma en que se puede mejorar la escritura de cada uno”.

Por otra parte, se habló sobre los proyectos a futuro que S.A.D.E. tiene pensado llevar adelante. El primero de ellos, está en camino y es un proyecto pronto a cumplirse. “hicimos antologías en las que participan escritores de Escobar, sería `la magia y los poetas tres´, porque es la tercera antología que saca S.A.D.E. Va a haber relatos, que contiene ese libro, cuentos y poesías de escritores del distrito de Escobar y de ciudades cercanas”. Otro proyecto seria como experiencia dentro de la nueva comisión, realizar concursos para que participen los niños y los adultos. “Se darían talleres en forma gratuita para orientar a la persona que le gusta escribir, pero no sabe como hacer para editar un libro. No es fácil lograrlo, ver la editorial y siempre uno necesita sugerencias que podemos hacer nosotros. La gente que es socia tiene sus beneficios, el sábado 24 de septiembre queremos hacer el café literario que seria una reunión en donde la gente que le gusta leer o escribir puede acercarse”, expresó.

Para finalizar, es necesario especificar que el café literario constaría de dos partes, la primera de ellas sería teórica. “Como estrategia se darían cuatro palabras y que los presentes se animen a escribir algo. Un párrafo, un pequeño cuento corto y que vuele la creatividad. Luego se leyeron los trabajos, se hizo análisis con críticas constructivas para contribuir a mejorar un texto”. Con respecto a la segunda parte, “Ariel Van de Linde va a hablar sobre la vida y obra de Borges, va a estar muy interesante escuchar y participar con algo”.

Por último, este sábado en Die Engels, a partir de las 16.30 S.A.D.E Escobar invita a acercarse a todas las personas a pasar un momento diferente. “A la gente que le gusta ver fútbol y se reúne, esto sería lo mismo, a los que les gusta escribir, pueden leer sus trabajos. También quería dejar asentado que estoy hablando en nombre de la comisión de S.A.D.E Escobar y los socios, porque pienso que todos unidos podremos contribuir a hacer cosas. Quisiera resaltar lo que ha trabajado Nelida, ha diagramado de forma muy buena y esperemos que continúen así, en octubre va a salir la nueva revista trimestral”, cerró.