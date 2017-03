Regularizan el dominio de propiedades y tierras de otras 90 familias escobarenses

La Municipalidad de Escobar sigue adelante con el plan de regularización de dominio de viviendas y entregó nuevos títulos de propiedad, certificados y actas que permiten a 90 familias del distrito regularizar la situación jurídica de sus tierras e inmuebles. El año pasado, en la primera etapa del programa, fueron 169 los vecinos beneficiados.

“Estamos felices de poder entregarles hoy la titularidad definitiva sobre los hogares donde ustedes viven. Siempre digo que los expedientes se militan, se empujan, hay que interesarse y mucho para que vayan para adelante. Hasta hace poco había 1700 expedientes parados, cajoneados.

Nos propusimos rescatarlos para que nadie siga siendo un indocumentado catastral. Y hoy le podemos decir que esa casa por la cual se rompieron el lomo ya es de ustedes. Y no vamos a parar hasta resolver esos 1700 expedientes pendientes”, explicó el intendente Ariel Sujarchuk, quien encabezó el acto realizado en la Sociedad de Fomento de Ingeniero Maschwitz y estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ramos; el secretario general de la Municipalidad, Javier Rehl; el director general de Tierras y Regularización Dominial, Emilio Benítez y el coordinador de la UGC 12, Daniel Ciaccia.

El desglose de la documentación entregada a los vecinos en esta oportunidad incluyó diez escrituras de consolidación de dominio, 30 actas de afectación al régimen de protección de vivienda y 50 certificados de constancia de iniciación del trámite regulatorio de acuerdo a lo que establece la Ley 24374.

Durante 2016 el municipio se hizo eco de las quejas de centenares de vecinos que no obtenían respuesta alguna sobre sus trámites, muchos de ellos iniciados en el año 1998. Gracias a las gestiones realizadas por Sujarchuk ante la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires se logró la designación de un nuevo registro notarial y de la escribana Alejandra Manfredi, quienes trabajan articuladamente con la Municipalidad con el objetivo de agilizar dichos trámites.

“Para nosotros es un momento de mucha alegría porque estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Esto es posible gracias al trabajo que se realiza en cada barrio. No quiero funcionarios encerrados en una oficina, los quiero en la calle hablando con la gente y solucionando problemas. La regularización de dominios sobre las viviendas es una política de Estado para nosotros, tiene que ver con los principios básicos de la justicia social. Detrás de cada carpeta de un título de propiedad está el sueño de familias enteras y para hacerlos realidad va a estar siempre este gobierno municipal que me toca encabezar”, finalizó Sujarchuk.