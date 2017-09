Quedó formalmente inaugurada la Fiesta de la Flor

Ayer por la tarde quedó formalmente inaugurada la 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor. Encabezó el acto el intendente Ariel Sujarchuk y contó con la presencia del ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, e invitados especiales.

El predio floral abrió formalmente sus puertas. Hoy será su inauguración al público en general, a quienes recibirá cordialmente para que disfruten de todas las novedades en cuanto a flores y plantas se refiere, además de poder visitar la exposición industrial.

En el inicio del acto formal los visitantes fueron recibidos por un grupo de cantantes líricos, quienes deslumbraron con sus voces, dando pie a recibir a las autoridades y funcionarios que participaron de la apertura.

Entre los invitados especiales se encontraban el vicecónsul del Japón, el vicecónsul del Paraguay, el intendente de Mercedes, el presidente del HCD de Escobar, concejales, inspectores distritales, la 53a reina de la Flor, autoridades municipales, policiales, bomberos voluntarios y distintas entidades representativas de Escobar.

En primer lugar el cura párroco de la Cocatedral Natividad del Señor bendijo la 54a edición y a los presentes, dando pie al acto formal.

Seguidamente dirigió se dirigió al público el presidente de la Asociación Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose: “Una vez más me toca inaugurar la Fiesta Nacional de la Flor, esta vez con muy buen tiempo, y gracias al esfuerzo de todos los productores hemos logrado una excelente exposición. Llevo muchos años organizando esta muestra, pero creo que la de este año es una de las más lindas que me ha tocado. A todo esto le agregamos que este año tenemos nuestro lago, que gracias al esfuerzo del intendente tenemos la posibilidad de que esté arreglado y esté tan lindo como está en este momento. Lo que sí lamento es que este año no esté presente acompañándonos el Ministerio de Turismo de la Nación, que siempre nos ha acompañado. Creo que son cosas de la política, pero de igual manera quiero agradecer a todos los funcionarios municipales, empleados y amigos de la Fiesta de la Flor que han hecho posible este logro”.

Por su parte, a la hora de hablar, el ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, transmitió el saludo de la gobernadora Vidal y manifestó: “Es muy importante estar para apoyar esta fiesta. En la provincia de Buenos Aires tenemos más de 15 mil personas que trabajan en forma directa o indirecta en la floricultura, y hemos tomado la decisión, con el Ministerio de Agroindustria de la Provincia, del año que viene hacer un nuevo clúster florícola acá en Escobar, una oportunidad muy buena para seguir generando nuevos puestos de trabajo en un sector muy importante. Comparto la opinión de Ariel al decir que uno, cuando ve una muestra como esta, ve lo que pasa en el país, ve el mapa argentino. Es una fiesta en la que uno puede mirar producciones de todo lo que es la Argentina, por eso vale la pena, disfrútenla. Acá estaremos para apoyar siempre esta 54ª muestra y todas las que vengan”.

Cerrando las alocuciones, el intendente del Partido de Escobar indicó: “Hoy es un día muy importante, el Partido de Escobar se viste de fiesta, de Fiesta Nacional, y abre sus puertas a la República Argentina. El año pasado a esta misma altura hacíamos mención a que el Municipio ponía una página nueva en lo que es la incorporación permanente al aporte, trabajando permanentemente, e incluso cómo se sostiene la fiesta durante el año, porque son 20 días de fiesta y 344 que hay que bancarlo, entonces le alquilamos el predio, porque hay que ayudarla. Y la mejor manera, ministro, de apoyar la Fiesta de la Flor, es transfiriéndole fondos”, apuntó.

“Yo no creo que sea la política, sino quizás sea la campaña, la vorágine. Porque algún distraído puede pensar que esta fiesta es una entidad civil sin fines de lucro, cuando la verdad es que los que están aquí adentro son productores de todo el país. Recorrer la fiesta es recorrer la Argentina, porque tenemos productos de diferentes latitudes, es recorrer el trabajo argentino. Desde Illia la apoyaron todos los gobiernos, de diferentes maneras. Hasta el mismo gobierno del actual presidente el año pasado, aunque poquito, la apoyó. Y qué pasó este año… llamé esta mañana al Ministerio de Agroindustria de la Nación y no me sabían responder, dije que esto no era un evento, acá estamos generando 15 mil puestos, lo dice el Ministro de Vidal, porque este es un evento turístico, por lo tanto el Ministerio de Turismo no puede no responder, tiene que estar acá como estuvo siempre, es hacer su misión, es fomentar el turismo.

Por eso tiene que estar el Ministerio de Agroindustria, fomentando el trabajo de floricultores, porque detrás de eso no hay máquinas, hay manos argentinas que trabajan la tierra.

Estamos a tiempo, porque estamos inaugurando, y si alguna vez cometieron errores, siempre están a tiempo para que mañana a la mañana llamen, apoyen concretamente y vengan. Bienvenidos a todos, no tengo la menor duda de que cada año con esfuerzo, con honestidad, con capacidad, con trabajo, vamos a seguir haciendo una mejor Fiesta Nacional de la Flor. Convoco a todos los vecinos y a todos los bonaerenses a venir masivamente, para seguir apoyando la Fiesta Nacional de la Flor, que dejo en este momento formalmente inaugurada”, finalizó.