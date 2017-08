Principio de incendio de vivienda en Escobar

Según detallaron desde el cuartel, se trató de nada más que susto, con algunas pérdidas materiales. El fuego afectó a parte de una habitación de la casa, quemándose un escritorio y un colchón, entre otras cosas.

Pasado el mediodía de ayer, y por causas que no trascendieron, se generó un principio de incendio en la habitación de una vivienda particular de Belén de Escobar.

A las 14.05, y tras el llamado de emergencia, llegaron al lugar los Bomberos Voluntarios de Belén de Escobar. Con la colaboración de personal de Defensa Civil y prevención de ambulancia del SAME, se trabajó para aplacar las llamas que se habían originado en el interior de la casa de familia ubicada sobre la calle Travi, entre San Lorenzo y Belgrano.

Colaboró el móvil bomberil A-5 a cargo y conducido por el subayudante Diego Monzón, con cuatro hombres a bordo. Tras tomar el control de la situación y asegurarse de que no pasara a mayores, se retornó al cuartel a las 14.30.

Según detallaron los bomberos voluntarios, se trató de nada más que un principio de incendio que afectó a parte de la casa, quemándose un escritorio y un colchón, entre otras cosas.