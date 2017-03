LA OPOSICION SE HACE FUERTE EN ESCOBAR

Presentación de la Mesa Cambiemos con presencias nacionales y provinciales

Con fuerte apoyo de la Nación y Provincia a Leandro Costa y a todos los representantes de Cambiemos ayer se presentó, en un salón de Belén de Escobar, la Mesa Cambiemos Escobar. Tuvo además, una amplia convocatoria de vecinos y dirigentes de varios sectores políticos.

Conformada por cinco partidos políticos: la Acción Vecinal de Escobar, representada por su presidente Mauricio Fuentes; la Unión Cívica Radical, representada por Jorge Médici; el partido FE, representado por Carlos Sosa; la Coalición Cívica, representada por Juan Buttori y el PRO, representado por Leandro Costa, flamante presidente de la Junta Promotora y ex candidato a intendente por Cambiemos, la unificación de estas fuerzas será el núcleo opositor a la actual gestión municipal.

Más de 300 vecinos colmaron el salón de eventos y estuvieron atentos a cada discurso, coronando con aplausos las palabras de los disertantes.

Cabe destacar que además, dentro de la mesa, hubo dirigentes y militantes que estuvieron acompañando a sus presidentes, pero solo éstos hicieron uso de la palabra, entre los que podemos mencionar a la concejal Miriam Pierotti.

El último en hablar fue, precisamente, el presidente del bloque Cambiemos en el Honorable Concejo Deliberante: Leandro Costa, quien alabó el trabajo que llevan adelante los militantes del distrito y lanzó elogios tanto al presidente como a la gobernadora: “Hace un año y medio estábamos cerrando la campaña. Éramos muchos, pero no se si tantos, los que creíamos que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal iban a ser presidente y gobernadora, y acertamos. Gracias a Dios que acertamos, porque hoy tenemos una gobernadora que tiene un coraje que no se puede medir, que enfrenta día a día a mafias, y un presidente que es un ejemplo, que por más que lo quieran agredir nosotros sabemos que está gobernando diciendo la verdad, y eso para nosotros un orgullo”.

Así también fue crítico al manifestar que en las últimas elecciones locales, en la que quedaron segundos detrás del FpV. “No es sinónimo de debilidad reconocer que nos equivocamos, sino que demuestra fortaleza, porque en lo que nos equivocamos fue en no ser tan amplios. En lo que nos equivocamos fue en no ser tan plurales. Hoy esta mesa demuestra que somos plurales, demuestra que aprendimos y demuestra que las próximas elecciones las vamos a ganar. Las vamos a ganar porque María Eugenia y Mauricio necesitan de cada uno de nosotros para apoyarlos y donde estén aquellos que hoy quieren volver, atacando, nosotros nos tenemos que sentir atacados y salir a defendernos. Este es el momento de salir a la calle… Y les decía que quieren volver, y eso también nos tiene que movilizar”, arengó a la militancia.

“Nosotros somos amplios porque dejamos de lado las pequeñas diferencias y vamos a reforzar las enormes coincidencias que tenemos para ganar el territorio. Esos que quieren volver son los que que hicieron del estado lo que quisieron durante 12 años, los que reboleaban bolsos en los conventos, los que inventaban sociedades que no existen. Son esos que nos dejaron una deuda terrible y son los que nos dejaron un conurbano destruido. Y como ellos quieren volver, nosotros tenemos que salir a la calle a tratar de que no vuelvan y a poner todo lo que tenemos para que no vuelvan”, dijo entre medio de un cerrado aplauso.

En una clara referencia al intendente local Leandro Costa arremetió: “Lamentablemente acá en Escobar esos que quieren volver todavía siguen estando y dicen que hacen pero no hacen nada. Omiten un montón de cosas que hacen porque no las pueden contar, porque no les pueden explicar cómo le pueden vender a una mutual creada cinco días antes, terrenos municipales. No les pueden explicar a los vecinos cómo es que hacen para vender arena de cava de un terreno municipal. porque no les pueden explicar tampoco por que se rodean de patoteros que acá no queremos”.

“El mensaje del Presidente y de la gobernadora fue claro: no perdamos la cercanía con la gente y no seamos soberbios. Debemos decir siempre la verdad y hablarles con el corazón, así vamos a generar confianza en la gente para que siga apoyando el cambio. No perdamos los valores y no perdamos la cercanía”, concluyó el joven dirigente PRO.

Cerrando la jornada, el Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Alex Campell, exhortó: “Sabemos lo difícil que es hacer campaña en un municipio que no es nuestro y que tenemos que remar contra la corriente. En nombre de la gobernadora y del presidente, les pido que dejemos todo en la cancha. Cada uno debe redoblar los esfuerzos para agrandar el espacio. Hicimos una excelente elección en escobar, pero no tengo dudas que este año vamos a salir muchísimo mejor”.

El funcionario de Vidal también mencionó la presencia de Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia, como el “padrino” del armado de la mesa distrital, quien resultará el mediador para conseguir programas y soluciones para los vecinos del municipio.

“La población no nos dio un cheque en blanco. Hay que responder los reclamos, dar soluciones, tengamos humildad en escuchar los reclamos. No tengo dudas que con este equipo vamos cambiar la Argentina y vamos a cambiar Escobar”, dictaminó.