Piden a la Gobernadora que repare la camioneta para discapacitados

Ayer, en la 13a. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, la presidente del bloque Unidos Por Escobar, Gabriela Garrone, presentó un Proyecto de Resolución a fin de solicitarle a la gobernadora María Eugenia Vidal y al Subsecretario de transporte Sr. Lisandro Perotti, arbitren los medios que sean necesarios para solucionar el problema de traslado que tienen los alumnos de la Escuela Especial N° 502, ubicada en la localidad de Maquinista Savio, partido de Escobar. Motivó el pedido que los alumnos de esa institución educativa se encuentran con inconvenientes reiterados, dado que la camioneta que los transporta presenta continuas fallas técnicas que no permiten el buen funcionamiento de la rampa hidráulica, por lo que los niños que deben trasladarse en sillas de ruedas no pueden asistir a clases. Ese servicio es proporcionado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto afecta el derecho de los alumnos a educarse, ya que en muchos casos las familias no cuentan con recursos económicos para afrontar el costo del traslado, dada las distancia de sus domicilios con el establecimiento educativo, y la problemática que genera el traslado de silla de rueda en el transporte público de pasajeros que en muchos casos no cuentan con rampas. Esta problemática se repite en manera constante afectando la calidad educativa de los alumnos y reduce de forma considerable la cantidad de días del ciclo lectivo. El gobierno provincial debe garantizar este servicio esencial que cuenta estos establecimientos educativos que es de vital importancia para que los alumnos puedan normalizar sus estudios. Teniendo como base estos considerandos, los ediles votaron por “dirigirse a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Licenciada María Eugenia Vidal y al Subsecretario de transporte Sr. Lisandro Perotti, a fin de arbitre todos los medios para solucionar el problema de traslado que tienen los alumnos de la Escuela Especial N° 502, de Maquinista Savio”. El proyecto fue votado por unanimidad por el resto de los ediles, teniendo en cuenta las dificultades que deben afrontar los niños con capacidades diferentes