PARA MEJORAR EL ACCESO AL PES DE ESCOBAR

Permitirá unir el trayecto que va del edificio principal a la Colectora este de Panamericana, y beneficiará a los más de 2000 alumnos que cursan las carreras.

En Ingeniero Maschwitz, el intendente Ariel Sujarchuk participó del acto de apertura del nuevo camino peatonal y de bicicletas que construyó la Municipalidad en el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar. Esta obra permitirá unir de manera cómoda y segura el trayecto que va del edificio principal a la Colectora este de Panamericana, y beneficiará a los más de 2000 alumnos que cursan las carreras que allí dictan 21 universidades, facultades e institutos de gestión pública y privada.

“Del barro se sale con educación, cultura y trabajo y hoy más que nunca podemos trascender esta metáfora para plasmarlo en una obra concreta que mejora la calidad de vida de los vecinos. No estamos gobernando para las próximas elecciones sino para las próximas generaciones, facilitando a los escobarenses el acceso a una educación de primer nivel, además de la posibilidad de formarse y desarrollarse profesionalmente en nuestro distrito”, explicó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por el director honorario del PES, Ruben Hallu; funcionarios del Poder Ejecutivo municipal, consejeros escolares, estudiantes, docentes y vecinos.

El sendero, que tiene una extensión de 600 metros lineales, cuenta con luminarias LED, un alambrado perimetral de 200 metros y siete cámaras de seguridad monitoreadas desde una garita con presencia de personal de seguridad. Asimismo, las tareas de prevención se llevan adelante en articulación con el Centro de Monitoreo de Garín de manera de controlar el arribo de las personas al predio durante todas las franjas horarias. Además, se colocó una defensa peatonal de tipo laberinto en la zona del camino que atraviesa las vías del ferrocarril.

“Le agradezco al intendente por la voluntad y la decisión política de pensar en el Polo de Educación Superior y por apoyarnos en cada uno de nuestros pasos. No es común ver a un político que invierta en educación, pero nuestro intendente lo hace porque confía y colabora para que siga creciendo”, expresó el director del PES, Ruben Hallu.

Como parte de este trabajo integral en el acceso al Polo se realizaron nuevos refugios y dársenas de colectivos sobre la Colectora este de Panamericana. Las líneas que pasan por allí son la 60, 176, 204, 291, 503 y 513.

“El proyecto que desarrollamos en el PES es, sin dudas, un acontecimiento histórico para el partido de Escobar. Durante nuestra gestión firmamos la mayor cantidad de convenios con universidades en la historia del distrito y hemos volcado todos los recursos para construir aulas, mejorar la infraestructura y ofrecer la mejor oferta educativa de la región. Creemos que la educación no es un gasto sino una inversión. Por eso el nuevo camino que inauguramos hoy, permite dar entrada a la educación y salida al trabajo”, concluyó Sujarchuk.