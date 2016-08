Nación, Provincia y Distrito trabajando juntos por la seguridad

Desde hace unos días atrás el distrito escobarense se vio sorprendida por la cantidad de efectivos policiales de la provincia, de gendarmería y efectivos locales realizando operativos de saturación. Ayer por la tarde, el intendente Ariel Sujarchuk recibió la visita del Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco y del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo. Los tres brindaron una pequeña conferencia de prensa oficializando las tareas en conjunto que se vienen realizando, además de supervisar los operativos que las fuerzas de las policías Federal, Bonaerense y Aeroportuaria, así como Gendarmería y Prefectura, llevan adelante en el municipio de Escobar desde la semana pasada.

“Quiero agradecer el constante apoyo de Provincia y Nación al plan municipal que llevamos adelante para combatir el delito y el narcotráfico desde el primer día de nuestra gestión. El diálogo entre las partes es constante, pero más en las últimas semanas por los graves sucesos que vivimos semanas atrás en nuestro distrito. Trabajamos de manera conjunta para solucionar este problema estructural porque el Escobar que queremos no es el que tenemos. Sabemos que no lo resolveremos de la noche a la mañana, pero trabajamos todos los días para alcanzar el Escobar más seguro y tranquilo que todos queremos”, enfatizó Sujarchuk.

“Venimos a acompañar al intendente y al ministro Ritondo. La idea de estos operativos, que son de saturación, es que sean móviles. Que no estén siempre en el mismo lugar de manera de no generar previsibilidad. En estos momentos estamos en seis lugares de Escobar. Trabajamos en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este trabajo lo veníamos haciendo en zona oeste y zona sur de la Provincia de Buenos Aires desde hace ya dos meses, y ahora estamos en la zona norte, tratando de reducir la cantidad de delitos”, expresó Burzaco.

En la Plaza de los Combatientes, primer punto de encuentro con los funcionarios de Nación y Provincia, se llevó adelante un control vehicular de la Gendarmería, apoyados con motos, helicópteros y un drone.

Desde allí, el intendente, el ministro y el secretario fueron al puesto de la Policía Bonaerense ubicado en Travi e Hipólito Yrigoyen. Por último se acercaron a la esquina de San Martín y 9 de Julio, en la que se apostaban las motos del grupo especial GPM.

“Ya son varias las visitas y acciones en conjunto que llevamos adelante con el municipio de Escobar, con la que estamos profundizando una Policía Local más profesional y que gane en calidad, más que en cantidad, para combatir al narcotráfico, a las mafias, y que nos ayude a atrapar a aquellos que semanas atrás mataron a un chico. Entre todos vamos a hacer las cosas para recuperar la tranquilidad que nos robaron”, explicó Ritondo.

Producto del trabajo articulado entre el municipio, la Provincia y el Gobierno Nacional, desde la semana pasada, en Escobar se ejecutan procedimientos orientados a saturar con presencia policial una serie de zonas preestablecidas. Para ello, se fijan 15 puntos de control dinámicos diarios, en lugares considerados críticos de acuerdo al índice de delitos, y a los ingresos y egresos a los barrios con gran afluencia de tránsito. Como saldo del accionar conjunto ya se registraron 17 detenidos y otras 26 personas imputadas.

“Como bien dice el intendente Sujarchuk, acá no importan las banderas políticas. Municipio, Provincia y Nación queremos trabajar en conjunto para acabar con la impunidad y, especialmente, combatir el narcotráfico, un cáncer social que nos afecta a todos”, resaltó Burzaco.

Desde su asunción, la gestión Sujarchuk intensificó iniciativas y acciones conjuntas con las fuerzas policiales provinciales y nacionales para combatir el delito y el narcotráfico. De esta manera, en distintos operativos, en Escobar se logró incautar casi cuatro kilos de cocaína y una tonelada y media de marihuana, así como se impulsan 150 líneas de investigación. Además, se trabajó articuladamente para montar el Polo de Seguridad en Ingeniero Maschwitz que cuenta con su propia escuela de formación de Policía Local, duplicar la cantidad de cadetes que allí se capacitan, inaugurar en Garín un moderno centro de monitoreo de videocámaras de seguridad, renovar las cúpulas de las fuerzas policiales que patrullan el distrito, ampliar el sistema de cámaras para integrar localidades que no contaban con estos dispositivos, crear nuevas divisiones de moto y bicipolicías, así como sumar patrulleros cero kilómetro, uniformes y equipamiento tecnológico que mejoraron sustancialmente las condiciones laborales de los efectivos.

Encuentro con El Diario

Antes del inicio de la conferencia de prensa, El Diario de Escobar se reunió con el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, quien recordó su paso por las oficinas del matutino y, amablemente, firmó una copia de la tapa de esa edición para enmarcar de recuerdo. Además, prometió volver en una nueva visita, ahora como funcionario nacional.

Por otra parte, el ministro Cristian Ritondo recibió en mano un ejemplar de su primera visita al distrito, motivo por el que también fue tapa de este medio.

Debemos destacar la buena predisposición de ambos funcionarios en la charla con los medios de prensa, en especial con este matutino.