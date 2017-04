“Me gusta el trabajo que hago, tomo contacto con la gente”

En el marco de un encuentro con clubes de jubilados realizado en Garín, el diputado nacional Eduardo Amadeo se hizo un hueco en la agenda para conocer El Diario de Escobar. Lo hizo acompañado del presidente del bloque Cambiemos, Leandro Costa, y los ediles Cristian Vila y Miriam Pierotti. Fue recibido por el director del medio, Diego Curutchague, y la responsable periodística, Patricia Herrera.

“El Diario de Escobar está dentro de los seis medios gráficos más importantes de la Provincia”, fueron las palabras del diputado Amadeo cuando llegó a la redacción de este matutino. Afirmación que fue tomada con sorpresa tanto por Curutchague, como por Herrera, sobre todo teniendo en cuenta que provino de una persona tan importante a nivel nacional. El diputado nacional Eduardo Amadeo, oriundo de General Pacheco, confesó ser conocedor del área gráfica dado a que años atrás fue copropietario de un diario de zona norte.

En una distendida entrevista, Amadeo afirmó que “me gusta el trabajo que hago”. “Los lunes y los viernes por la mañana tengo por costumbre de recorrer distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires. Trabajo de diputado y es mi obligación tomar contacto con la gente. Les pido a los referentes locales que quiero ir a lugares donde pueda tener una conversación abierta con los vecinos. Voy a iglesias, a merenderos o, como en el caso de hoy, a centros de jubilados, porque para nosotros -siendo distintivo en la política de Macri- es importante la cercanía. Una de las características más importantes de la cercanía en no hacer bajadas de línea, sino preguntarle a la gente ‘cómo la ven’ y el diálogo es ‘dígame lo que quiera’… Como por ejemplo hoy en el encuentro con los jubilados en que un grupo estaba contento y había otros que protestaban. Es muy bueno para mi trabajo, además llevo temas para la Ciudad de Buenos Aires. Si voy a un distrito y veo que el señor del Pami o del Anses son un desastre lo transmito, porque es mi obligación hacerlo. Es parte de mi trabajo como diputado y es muy estimulante”.

“Otra de las cosas que uno encuentra mucho, es la falta de información de los vecinos. El 99% de la gente no tiene el nivel de información que nosotros manejamos. Muchas veces las cuestiones se resuelven transmitiendo información. Este ida y vuelta es muy bueno”, agregó Amadeo y agregó: “Macri vino a traer este modo de hacer política desde la cercanía. Insisto, no es bajarle línea a la gente sino escucharlos. Es la gran diferencia”.

“Es tan fuerte cómo están saliendo a la superficie los nuevos modos a hacer política: el 1A, el rechazo visceral a lo de Viviani, lo de las señoras de la estación de servicio que se negaron al apriete. Está apareciendo un nuevo y mucho más saludable modo de hacer política. Directo. Ayudado por los telefonitos, por las fotitos, donde nada se puede esconder. Eso le da la razón a lo que plantea Mauricio como modo de hacer política que es la cercanía. Antes la política era la rosca, los actos con un enorme palco lejos de la gente, hablándole a la gente desde arriba. Está cambiando”.

“Para mí y para todos nosotros, desde lo humano, es un ejercicio muy estimulante. Obviamente encontramos de todo optimistas, protestones. Pero lo que más me gusta, que nace de la gente, es esta sensación de ‘sabemos que esto cuesta, que va a tardar, que es difícil, pero lo están haciendo’. Lo importante es que nos crean. Es muy estimulante saber que la gente dice ‘los estamos bancando'”.

En referencia a Escobar, Amadeo afirmó “Están pasando cosas, estamos creciendo. Ustedes tienen una ubicación geográfica privilegiada con las rutas que los cruzan, con el río. Todo eso va a traer crecimiento”.

Consultado con referencia a la posibilidad de ser nombrado embajador en Estados Unidos, Amadeo contestó con un evasivo: “No sabemos”, al preguntársele si le gustaría ese puesto el diputado nacional dijo: “No lo se, porque estoy con mucho trabajo en el Congreso, estoy muy feliz en el Congreso. Tengo muchas responsabilidades. Soy el presidente de la Comisión de Finanzas. Estoy en muchas comisiones. Soy el presidente de la Comisión Parlamentaria de Amistad con China y me voy con el presidente Macri el 8 de mayo. Va a ser una misión muy importante porque además de ir con una comitiva de más de 200 empresarios, los chinos pidieron que llevemos jugadores de fútbol. Porque ellos quieren ser campeones mundiales en el 2050. En el fútbol quieren empezar desde las inferiores. Además están interesados en tres disciplinas: en fútbol, en basquet y en polo. El presidente va en un viaje muy importante, va a estar allí el 14 de mayo en Pekín, después va a Shangai y luego a Japón, con una enorme delegación de empresarios que quieren vender productos argentinos. Estamos preparando eso”.

Tras la firma del libro de visitas por parte de Amadeo, Leandro Costa adelantó que el diputado formará parte de las charlas informativas que está realizando el equipo de Cambiemos escobarense, que comenzó con la visita de la ministro Bullrich, a fin de llegar a los vecinos con todos los avances que se están concretando desde todas las áreas del gobierno que encabeza Mauricio Macri en nación y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

Debemos destacar que Eduardo Amadeo fue Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires entre 1987 a 1991, Secretario de Desarrollo Social de la República Argentina (1994 – 1998) y Embajador de la República Argentina en Estados Unidos (2002 – 2003). Además fue candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (2011) y actualmente es diputado nacional del PRO.