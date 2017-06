Más de 300 familias del distrito se suman al plan alimentario Más Vida

El intendente Ariel Sujarchuk mantuvo un encuentro con más de 300 titulares de las tarjetas de débito del Plan Más Vida, un programa coordinado por la Municipalidad de Escobar en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires que provee de leche a familias en situación de vulnerabilidad social.

“La alimentación de nuestros hijos es un derecho. Nadie elige no tener los elementos mínimos para darles una mejor calidad de vida. Este programa garantiza una infancia sana y aun hay mucho para hacer. La seguridad alimentaria es para todos los argentinos y nosotros vamos por esa noble igualdad, la noble igualdad que expresa nuestro himno nacional y que nosotros deseamos para todos los vecinos del partido de Escobar”, explicó Sujarchuk, quien estuvo acompañado por la directora del programa Plan Más Vida de la Provincia de Buenos Aires, Paola Ferrero; funcionarios del Ejecutivo Municipal y concejales de distintos bloques políticos.

El objetivo principal del Plan Más Vida es mejorar las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando las redes sociales. Está destinado a familias en situación de vulnerabilidad social, embarazadas, madres en período de lactancia y niños hasta los seis años.

“Donde hay una necesidad hay un derecho y nosotros queremos llenar de derechos al partido de Escobar. Queremos que todos los chicos crezcan de manera sana. No podemos aspirar a una sociedad mejor si la primera infancia no está realmente bien cubierta. Hay una responsabilidad que tiene la dirigencia política, que es poder cuidar a las futuras generaciones. En ese sentido nos miramos a los ojos, nos reconocemos, vemos la integralidad de los problemas y tratamos de abordarlo de manera conjunta para poder solucionarlo y así poder tener mejor calidad de vida y poder vivir cada día mejor”, finalizó Sujarchuk.