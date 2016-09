Mas beneficios para la tercera edad

Continúan las actividades de PAMI Escobar dirigidas por Franco Rey en apoyo y acompañamiento a los abuelos del distrito. Durante la última semana de agosto pasado el equipo de Pami Escobar estuvo en el Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios de Escobar haciendo entrega de Kits de Invierno para sus afiliados.

“Entregamos kits a unos cincuenta abuelos. Se trató de gorritos, cuellos y bufandas para que estén más abrigados. Pero como los fríos continúan vamos a estar entregando mas la semana próxima en las oficinas de Pami”.

Por otra parte, Rey y un equipo se voluntarios se encuentran recogiendo aquellas sillas de ruedas que no están en condiciones y son arregladas para que los abuelos puedan darle su debido uso. Las sillas son entregada en cada domicilio para que los afiliados no tengan que solicitar remis o fletes para ir a buscarlas.

En cuanto a la denuncia de abuelos que aseguraban que desde el sanatorio San Carlos, de Maquinista Savio, les informaron que ya no podrían ser atendidos por falta de re-empadronamiento, Rey puso claridad sobre el tema y afirmó: “Efectivamente tuvimos un inconveniente que creemos que no debe haber sido por mala predisposición del San Carlos sino por un error administrativo, de ellos, y hubo un corte en la atención la semana pasada. Pero la atención ya se restableció. Como novedad quiero informar que, como alternativa, PAMI Escobar consiguió que los afiliados de Belén puedan atenderse en el Grupo Plaza, y esto va a servir para descomprimir un poco la saturación que tenía San Carlos. El sanatorio seguirá atendiendo a afiliados de Maschwitz, de Matheu, e inclusive a algunos afiliados de Escobar que continúan con determinados tratamientos, los mas serios o prolongados”.

Cabe destacar que ahora los afiliados pueden enviar sus consultas de un modo más fácil y se les responderá al instante. Se trata del canal online PAMI Consultas ingresando a goo.gl/1Wgs2D. o ingresando por Factbook a PAMI Consultas. Los afiliados completan con sus datos, seleccionan su reclamo o consulta (pañales, alimentos para suplemento nutricional, prótesis, insulina e insumos para diabéticos, marcapasos y cardiodesfibriladores, ortésis y diferentes programas y talleres) y hacen clic en enviar.

Graciela Zorrilla