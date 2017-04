Marcato: “El equipo está unido y con muchísimas ganas de seguir en el torneo”

Una vez finalizado el 90-75 con el que Sportivo despachó la serie por 3-1 ante Pérfora de Plaza Huincul en el Oscar Roque Larghi, RDE charló mano a mano con Gabriel Marcato, entrenador y artífice del buen momento albiceleste en el Torneo Federal. A minutos de obtener el triunfo pero con la cabeza ya puesta en el cruce contra Centro Español de Plottier, el DT analizó la serie y lo que se avecina en el horizonte del conjunto escobarense.

“Fue una gran serie, de esas que van a quedar en el recuerdo. Arrancamos muy bien allá y recién fuimos superados en el último cuarto del segundo juego contra un rival que se había preparado para ascender y era uno de los candidatos del torneo. Se metieron contra unos locos que están dispuestos a dar la vida en cada juego”, analizó con la tranquilidad de tener en el bolsillo la clasificación a cuartos de final de la Conferencia Sur.

En cuanto al trámite del último partido, el técnico local hizo foco en la tranquilidad del equipo en los momentos en que el aro parecía estar cerrado: “yo le decía a los chicos que sigan teniendo paciencia, que si movíamos la pelota y el tiro llegaba a consecuencia de eso, lo tomemos. Muchos nos dan los tiros de tres puntos porque no tenemos ningún tirador neto, pero insistí en que con eso nos íbamos a agarrar y nos iba a dar el juego”, afirmó.

“Hubo tres triples de la ‘Foca’ (Peralta). A partir de ahí fue el quiebre, nos pusimos más fuertes atrás y ellos sufrieron el cansancio. Lo del Mono (Gallardo) fue terrible y Facundo (Madoz) bajo presión es cuando mejor juega. Ellos tenían chicos muy intensos y sabíamos que teníamos que aguantarlos porque teníamos menos rotación”, destacó.

Con la cabeza en el futuro cercano, Marcato ve con ilusión el momento actual de sus dirigidos: “están muy bien ellos, el equipo está muy unido, muy bien de la cabeza, y con muchísimas ganas de seguir en el torneo”, enfatizó.

El cuadro de la Conferencia Sur marca que el rival en la próxima instancia será Centro Español de Plottier, también de la provincia patagónica de Neuquén. Un nuevo recorrido en el que el cuentakilómetros de Sportivo superará la tres cifras. “No tenemos suerte con el tema de las distancias y los viajes, pero es lo que toca y ahora nos vamos a tomar un respiro. El mejor entrenamiento es el descanso y, además, tenemos grandes posibilidades de ir hasta allá en avión”, reconoció el DT.

En cuanto al conjunto sureño, el entrenador albiceleste lo considero como “un equipo con jugadores de mucho oficio” y elogió al pivot Marcelo Piuma, una de sus armas fuertes: “es un jugador muy dominante en tablero”, detalló. “Es un mérito terrible haber dejado afuera a Sarmiento en tres juegos y por la diferencia que lo hizo. Indudablemente que es un rival de cuartos de final. No hay para elegir y no hay rival fácil”, agregó.

Por último, Marcato hizo un llamado para que el público escobarense apoye a los guerreros de la calle Colón en su próxima batalla: “que la gente siga viniendo y alentando, esto tiene que ser una fiesta y tienen que estar contentos con lo que este grupo de chicos está haciendo”, finalizó.

El fixture de Sportivo para los cuartos

Centro Español Plottier vs Club Sportivo Escobar (domingo 30 – 21:00)

Centro Español Plottier vs Club Sportivo Escobar (martes 02/05 – 21:30)

Club Sportivo Escobar vs Centro Español Plottier (viernes 05/05 – 21:30)

Club Sportivo Escobar vs Centro Español Plottier (domingo 07/05 – 20:30)

Centro Español Plottier vs Club Sportivo Escobar (miércoles 10/05 – 21:30)

Los cuartos de final del Federal

Conferencia Norte

Talleres Tafi Viejo vs BH Gualeguay

Regatas Concepción del Uruguay vs Atlético Saladas

Ameghino Villa María vs Unión Sunchales

Central Entrerriano Gualeguaychu vs Deportivo Norte Armstrong

Conferencia Sur

Ramos Mejía LTC vs Pedro Echague

Centro Español Plottier vs Sportivo Escobar

Belgrano San Nicolás vs Huracán San Justo

Centro Deportivo Rivadavia Mendoza vs Racing Chivilcoy