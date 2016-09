Luana Manini fue elegida como Reina de su amado Maschwitz

A lo largo del fin de semana, se realizó la elección de la Reina de Ingeniero Maschwitz 2016, en esta oportunidad, le tocó entregar la corona a Rocío Satalic, quien se despidió de la corte junto a Julieta Olivieri. Ambas, ya no podrán formar parte de la corte, pero el amor que sienten por representar a Cultura Maschwitz les permitirá seguir ligadas de por vida.

El evento comenzó a las 16.30, pero las chicas se encontraban desde temprano ya que se dedicaron a realizar la decoración del lugar, se cambiaron y se maquillaron.

Antes de despedirse, la décimo octava reina de Maschwitz habló brevemente sobre su experiencia, ya que formó parte de la corte durante dos años seguidos. En su primera etapa, fue una de las princesas, y compartió la corte con Melanie Menzottero, que en el año 2014 fue la reina y en esta oportunidad, formó parte del jurado. A su vez, Julieta Olivieri también formó parte de la corte 2014, y 2015. Igualmente, Rocío fue bastante autocrítica consigo misma y consideró que debido a la falta de experiencia, el primer año le costó bastante, pero sus ganas por seguir representando a su querida ciudad y el apoyo de su madre y sus compañeras, la llevaron a volver a postularse y de esta manera poder crecer.

Luego de Rocío, Julieta Olivieri también habló, agradeció y se despidió. “Quiero agradecer al jurado por votarme cuatro años, a Iris y Ana por haberme acompañado siempre, en todos los eventos, a mi mejor amigo Lucas Barzola, quien siempre me apoyó. A las chicas nuevas les digo gracias por participar, y que el año que viene se postulen de nuevo”, cerró la más simpática de todas, única e irrepetible.

Por último, antes elegir a la reina, Osvaldo se mostró algo dolido por la actitud de los nuevos comerciantes que colocaron su negocio en Maschwitz, oriundos de otros lados, quienes no apoyaron el evento cuando fueron solicitados. “Las casas que siempre creyeron, que siempre están con el pueblo, los comerciantes que nos acompañan desde hace generaciones y probablemente, sus hijos vayan a seguir con eso. Yo les pido un fuerte aplauso para esos comerciantes, que son de Maschwitz, y a aquellos que vienen a poner negocios, y a llevarse la plata del pueblo que vienen, y no la dejan acá, porque son de otro lugar. Ya que vienen a Maschwitz, que colaboren por este pueblo que les abrió las puertas y bien se lo merece”, cerró con indignación Osvaldo.

Las catorce hermosas chicas que se presentaron a participar, no todas eran oriundas únicamente de Maschwitz ya que hubo representantes de Garín y Maquinista Savio. Luana Manini, de Maschwitz; Victoria Hernández de Maschwitz; Analía Jacqueline Del Valle, de Maschwitz; Camila Micaela Villaruel Rojas de Maschwitz; Brisa Magali Leyes, de Maschwitz; Jimena Rebeca Dorrego de Garín; Lucía Mascioli de Maschwitz, Débora Sarsa de Garín; Delfina Russo, de Maschwitz; Melina Blehen de Maschwitz; Victoria Aquiles, de Maschwitz; Ailen Galli, de Maschwitz, Jesica Márquez, de Maschwitz y por último Natalia Escalante oriunda de Savio.

Finalmente, se llevó a cabo la coronación y primera en ser elegida como Miss Simpatía fue la participante Brisa Magali Leyes, coronada y apadrinada por Julieta Olivieri. Luego le tocó el turno a Débora Soledad Sarsa, quien fue elegida como Miss Elegancia. El puesto de 2º Princesa fue nuevamente ocupado por la bella Victoria Hernández, y la elegante Delfina Russo completó el podio siendo seleccionada como 1º Princesa. El último puesto en ser elegido fue el de Reina, y la multitud se encontraba realmente ansiosa por conocer el resultado. Tras unos cortos minutos que para las chicas fueron eternos, finalmente la más linda, simpática, elegante y que cumplía con todos los requisitos solicitados por el jurado fue Luana Manini, quien se coronó como la décimo novena Reina de Ingeniero Maschwitz y representará a la ciudad que tanto ama, y de la cual es oriunda.