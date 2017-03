Llegan a Escobar cinco nuevas ambulancias del SAME

Al cierre de esta edición, el intendente Ariel Sujarchuk concretó la firma del convenio que traerá al distrito cinco nuevas unidades de atención pertenecientes al SAME y proporcionadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Dicha negociación comenzó la semana pasada y llegó a buen puerto el pasado fin de semana, facilitando la llegada de cinco ambulancias totalmente equipadas para el traslado de pacientes que funcionarán en el Partido de Escobar.

“Le transmitimos a la Provincia la necesidad de mejorar el traslado de pacientes, las dimensiones de nuestro distrito y de la deficiencias que tenemos con el hospital, y demostramos todo lo que habíamos dispuesto hasta el momento en el sistema de Salud para Escobar. No estábamos en la lista original de los 19 municipios, y logramos incorporarnos a esa lista, que hoy es de 20. El martes voy a estar junto con la gobernadora, el presidente y dos intendentes en el anuncio oficial en La Plata”, adelantó el jefe comunal, en diálogo exclusivo con El Diario de Escobar, luego de formalizar el acuerdo entre la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Escobar y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Lo que se incorporaron son cinco ambulancias equipadas proporcionadas por la Provincia, con personal y mantenimiento a cargo de la Municipalidad de Escobar.

“La Provincia nos va a dar capacitación, pero lo que hay que destacar es que ponemos un poco cada uno: ellos ponen los vehículos y la capacitación, nosotros el mantenimiento de la ambulancia, la nafta, el arreglo y el personal (médico y chofer)”, puntualizó Sujarchuk.

Cabe señalar que durante esta gestión ya se había ampliado en cinco el número de ambulancias disponibles (sumando un total de once), y ahora nuevamente habrá otras cinco, lo que permitirá tener una respuesta adecuada ante cada emergencia que se produzca.

“Actualmente todas ambulancias son municipales. Nosotros siempre venimos gestionando ante Provincia y Nación para buscar herramientas que mejoren la calidad de vida en el distrito, más allá de que nosotros nunca anteponemos cuestiones partidarias por sobre los intereses de los escobarenses. Estas cosas se logran justamente por mostrar cómo venimos haciendo cosas en distrito, y obtenemos el reconocimiento, en este caso, de Provincia. Estos son los resultados”, finalizó.