Licencias, asunciones y la designación de Gabriela Garrone como vicepresidente del cuerpo legislativo

Ayer se desarrolló la 6a. Sesión Ordinaria de este año en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Escobar.

Al inicio de la Asamblea se aprobó el pedido de licencia presentado por el concejal Sebastián Rey, por razones personales, reincorponándose en su lugar a Oscar Fontán en carácter de suplente. Se reasignaron las comisiones llevadas adelante por Rey, siendo designada para el cargo de Vicepresidente del HCD la concejal Gabriela Garrone, quien juró delante de sus pares y del público presente.

También asumió su banca el concejal Germán Maldonado, conformando uno de los tres monobloques que contiene el cuerpo deliberativo.

“Con respecto a la orden del día, se trató y se aprobó sobre tablas un repudio a la medida de público conocimiento adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en claro perjuicio de garantías constitucionales y derechos obtenidos por parte de un colectivo vulnerable como lo es el de las personas con discapacidad; relacionada con la suspensión, quita o eliminación de pensiones no contributivas por invalidez”, expresaron mediante un comunicado de prensa desde la mesa directiva del HCD.

“Entre los fundamentos de la iniciativa se citó que es un grave error está situación, puesto a que se invocan una resolución que establece una ayuda asistencial solo en casos de “extrema indigencia”, lo que se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y sobre todo con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde el año 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo. El rechazo a la medida recibió el respaldo de 16 votaron (Bloques Frente para la Victoria; Peronista Unidos por Escobar; Frente Renovador; Proyecto Escobar, 8 de octubre y Peronista Renovador) y 5 votos negativos (Bloque Cambiemos)”, detallaron en el comunicado del Concejo Deliberante.

Por otra parte, tomaron estado parlamentario expedientes diversos expedientes y se abordaron los expedientes que fueron tratados en la última reunión plenaria de Comisiones, resultando aprobadas la totalidad de las iniciativas el pedido de un segundo turno farmacéutico diario en la Ciudad de Garín; la declaración de “persona no grata” en el Municipio de Escobar a aquellos genocidas condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentren en libertad bajo el beneficio de la Ley Nro. 24.390, avalado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la institución de un Logo para el Concejo Deliberante del Partido de Escobar; la aceptación de inmuebles a favor de la Municipalidad de Escobar y la creación del Centro de Zoonosis.

Por último cabe mencionar que los ediles resolvieron solicitar a la Presidencia de la Nación Argentina dejar sin efecto el Decreto del PEN Nro. 171/17 como asimismo al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la no adhesión y aplicación del Decreto del PEN Nro. 171/17 como de cualquier otra norma que obligue a los conductores de motocicletas a portar cascos que tengan grabados y/o adheridos el dominio del motovehículo; el uso por parte del acompañante de chaleco reflectivo con la misma identificación y/o prohíba el transporte con acompañante. Este proyecto resultó aprobado por mayoría.