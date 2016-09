Ley de Reparación Histórica, averigüe si le corresponde

El Diario de Escobar acudió a ANSES Escobar donde amablemente el Jefe de la UDAI, Mauricio Fuentes,

despejó algunas dudas para que los escobarenses que quieran tener información sepan si pueden acceder o no a los alcances de la Ley.

¿En qué consiste la ley?

La ley crea un programa voluntario que reconoce el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, para actualizar sus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las Cámaras de la Seguridad Social y de las Cámaras Federales.

Para quienes no iniciaron juicio, pero tienen el mismo derecho, se les propondrá un ajuste de la jubilación siguiendo los mismos parámetros.

Los acuerdos que se realicen deben homologarse en sede judicial. Es decir, que el titular, su abogado y la ANSES acuerdan ante un Juez el ingreso a este programa y consecuentemente el fin del juicio o la no iniciación del mismo.

¿Se le va a pagar sólo a los que tienen juicio?

No. La medida alcanza a:

• Quienes hicieron juicio y tienen sentencia firme con anterioridad al 30/05/2016: cobran el 50% una vez homologado el acuerdo y el otro 50% en cuotas, que se ajustarán de acuerdo a la Ley de Movilidad.

• Quienes hicieron juicio pero no tienen sentencia firme con anterioridad al 30/05/2016: se les actualizará el haber a partir de la homologación del acuerdo y se les reconocerá hasta un tope de 4 años de retroactividad.

• Quienes no hayan iniciado juicio con anterioridad al 30/05/2016: se les reajustará el haber mensual desde la fecha de ingreso al programa.

¿Qué pasa con aquellos jubilados que no acepten el ingreso al Programa?

Como se trata de una propuesta de aceptación voluntaria, sólo ingresan quienes decidan hacerlo. Quienes no, seguirán cobrando lo que hoy cobran.

Si están en juicio, una vez concluido el mismo ANSES acatará la sentencia.

Actualización del haber para Jubilados y Pensionados

Para calcular el haber jubilatorio inicial se computan las últimas 120 remuneraciones de cada trabajador. Como esas remuneraciones no se actualizan adecuadamente el haber jubilatorio inicial se ve reducido injustamente.

A partir de la firma del Decreto 807/2016, el haber inicial de las jubilaciones que se otorguen a partir de agosto va a ser mayor al que se venía calculando. De esta forma, el jubilado ya no va a tener que iniciar un juicio para que se le calcule en forma correcta el haber inicial.

Por ello, los sueldos de los últimos 10 años anteriores a la jubilación deberán actualizarse del siguiente modo:

• Hasta el 31 de marzo de 1995 por el Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR);

• Entre el 1° de abril de 1995 y el 30 de junio de 2008, por las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE);

• Posteriormente, por la Ley de Movilidad que empezó a aplicarse en marzo de 2009 y que ajusta los haberes dos veces por año, en marzo y septiembre.

Para quienes ya están jubilados y no iniciaron juicio, pero tienen el mismo derecho, se les propondrá un ajuste de la jubilación siguiendo los mismos parámetros, reajustándose el haber mensual desde la fecha de ingreso al programa.

Reajuste anticipado de haberes:

Independientemente de los plazos establecidos, se adelantarán durante septiembre los haberes jubilatorios a beneficiarios del Programa de Reparación Histórica cuando el haber recalculado no supere las dos jubilaciones mínimas ($11322) y no tengan juicio en curso contra la ANSES.

Importante: A partir de septiembre, si estás incluido en el Programa de Reparación Histórica, vas a conocer el reajuste del haber y la retroactividad, en caso de corresponderte.

—–RECUADROOOO—-

Paso a paso: cómo acceder

A través de Mi ANSES los jubilados y pensionados pueden consultar si están alcanzados por el Programa de Reparación Histórica. Para acceder al Programa, los titulares de beneficios y sus abogados, deberán completar los siguientes pasos:

1 – Crear la Clave de la Seguridad Social. Ver video tutorial cómo obtener la clave.

2 – Ingresar en Mi ANSES. Actualizar los datos personales en el ícono de contacto.

3 – Ingresar a la sección Reparación Histórica. El sistema te informará si estás incluido en el programa de Reparación Histórica.

Si no registró su huella dactilar en ANSES o en su banco, ingresando en Mi ANSES le informarán en dónde hacerlo. El abogado deberá registrarla en ANSES con turno previo.