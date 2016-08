Las areneras lucharon hasta el final pero se les escapó

Por una nueva fecha del torneo Femenino de la Asociación de Básquet Zárate – Campana, Deportivo Arenal visitó a Sportivo Pilar. El encuentro se lo terminó llevando el dueño de casa por un ajustado 48 – 44. Para destacar la entrega de las chicas areneras que dejaron todo y revirtieron la mala imagen del primer cuarto.

Tras una serie de meses de inactividad en cuanto al torneo, tras idas y vueltas, se disputó este duelo. El local, Sportivo, salió más concentrado y certero, lo que le permitió sacar una buena diferencia (16 – 6) que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido. Mainé, Lemes y Pérez fueron las que anotaron para mantener a flote a su conjunto.

El segundo cuarto, Miller dialogó largo y tendido con sus dirigidas y buscó un cambio de actitud. El mismo llegó y la respuesta no se hizo esperar, con un mejor juego en equipo, penetraciones y actitud defensiva las areneras fueron torciendo el rumbo, pero Pilar estaba al acecho y no permitió que termine descontando la diferencia existente, es por ello que el parcial de 11 – 11 se reflejó en un 27 – 17. La diferencia seguía siendo de diez y Miller sabía que aún estaban en juego porque habían llegado a estar a dos puntos abajo.

Tras el entretiempo comenzó lo mejor de las visitantes que ganaron los dos cuartos restantes, pero la falta de puntería y fortuna hizo que el tercer cuarto termine con un parcial de 6 – 8, lo que tan solo le permitió descontar dos unidades de las diez que había en un principio (33 – 25). Para destacar el pasaje que tuvo Pérez y Jaime, quienes a nivel ofensivo se hicieron sentir.

Llegaron los últimos diez minutos y se definía todo. Arenal estaba con la actitud por las nubes y estaba seguro que se podía torcer la balanza. Pilar tenía la tranquilidad de la ventaja y el tiempo a su favor. Palo a palo fue este cuarto, en donde el final de película se podía percibir. Las areneras con Jaime, Boujón y Pérez fueron contundentes a la hora de anotar y de defender, lo que les permitió que la ilusión siga viva, aún más cuando Lemes clavó una bomba y todo podía pasar. Pero Sportivo Pilar supo ajustar los detalles finales para que el parcial sea de 15 – 19 y el resultado final se traduzca en un ajustado 48 – 44.

Gran encuentro en donde Arenal supo ganar dos cuartos, empatar uno y caer en el primero, lo que permite suponer que si en el primero la diferencia no hubiera sido de diez puntos, las chances de obtener la victoria no hubiera sonado tan disparatada. A Miller le quedan esos detalles para poder ajustar de cara al próximo partido en donde seguramente la sed de victoria estará a la orden del día.

Síntesis

Sportivo Pilar (48): C. Migliardi (5), M. Agüero (6), S. Migliardi (4), J. Falcón (12) y M. Migliardi (16) FI; R. Cardozo (3), Y. Cabello (2), Y. Brignani, M. Pacheco, M. Peggiardo, F. Saracho e I. Deressa. DT: Federico Michelini.

Deportivo Arenal (44): A. Mainé (4), M. Avanzatti, B. Pérez (16), A. Lemes (11) y V. Rey (1) FI; M. Grianta, R. Boujón (6), C. Sorrentino, E. Salvatierra, R. Jaime (6), G. Vanberge y N. Yarrouge. DT: Martín Miller.

Parciales: 16 – 6, 27 – 17, 33 – 25 y 48 – 44.

Jueces: D. Malaszuik – D. Kohan.