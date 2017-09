“La provincia de Buenos Aires las ganamos en las PASO y confiamos en que las vamos a volver a ganar”

El ex canciller y actual diputado del Parlasur, Jorge Taiana, llegó acompañado por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y la candidata a diputada nacional, Laura Russo, donde fueron recibidos por el director de este medio, Diego Curutchague.

Taiana, político y sociólogo, fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, embajador en Guatemala durante cuatro años y Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, son algunos de los cargos que tuvo que desempeñar en la política argentina. Por otra parte, es hijo de Jorge Alberto Taiana, quien fue médico personal de Juan Domingo Perón y ministro de Educación durante su último gobierno.

El ex canciller rompió el hielo interesándose por nuestro medio y contó anécdotas de su paso por Guatemala y por la Organización de los Estados Americanos, las distintas culturas y encuentros a nivel internacional.

Yendo a lo netamente político y a su senaduría, Taiana comentó: “Está claro que hay dos fuerzas mayoritarias que, razonablemente, son las que pondrán el tercer senador. Desde Unidad Ciudadana fortalecemos que debemos tener una representación en el Senado que cumpla lo que escribimos. Nosotros hemos firmado una lista de 15 puntos; básicamente en defensa del trabajo argentino, en defensa de la industria y comercio argentino, defensa de la soberanía. Para decirlo en pocas palabras es eso, defensa del trabajo y de la producción argentina. Al mismo tiempo hay una cosa que políticamente es muy relevante y es que en las elecciones de octubre se trata de qué mensaje envía la sociedad al gobierno nacional. El gobierno nacional busca en la provincia de Buenos Aires lo que sería ‘la madre de todas las batallas’, es la que tiene la mayor importancia política en una elección que son legislativas. Lo que se va a contar es quién ganó la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires las ganamos en las PASO y confiamos en que las vamos a volver a ganar. ¿Por qué queremos ganar?, porque pensamos que lo más importante que tiene que hacer la ciudadanía es darle un mensaje claro al gobierno de Cambiemos. Y ese mensaje claro es lo que les decía anteriormente, tenemos que defender el trabajo argentino, tenemos que defender el comercio y la producción nacional”, expresó el candidato kirchnerista.

“Ese mensaje de que hay una política, que además agrega un endeudamiento externo fenomenal que es una carga que hoy no se ve pero que el año que viene va a ser el 13% del presupuesto el pago del interés de la deuda. Es mucho para ser tan rápido porque venimos de un desendeudamiento. Ahí no pueden hablar de ‘pesada herencia’, ahí vamos a tener una ‘pesada gerencia”, sentenció Taiana.

Por su parte, el intendente Sujarchuk manifestó: “Me siento honrado de poder recibir a una figura pública como Jorge Taiana. Un hombre que ha sido preso político y su comportamiento antes, durante y después. A Algunos la política los ha salvado de estar preso, a Taiana lo metió preso la política, pero no por haber cometido delito sino por luchar por sus ideas. No hay muchos como Taiana. Es un funcionario que prestigia, cuando todos parecemos estar estigmatizados. Desempeñó uno de los cargos más altos que puede designar un presidente que es el de ministro y canciller, que es un cargo muy especial, y jamás ha sido cuestionada ni su honestidad ni siquiera su honestidad intelectual a la hora de ejercer su cargo público, con lo cual honró al país y lo representó muy bien. Me honra poder compartir este rato como anfitrión aquí en el partido de Escobar y también honra a nuestra lista. Si uno tendría que elegir, solamente mirando el componente electoral entre Gladys González y Jorge Taiana no tengo la menor duda que tenés que elegir a Jorge Taiana, porque estamos hablando de una calidad política, intelectual, de honestidad, que ojalá el pueblo de la provincia de Buenos Aires de la senaduría a Taiana”.

“Necesitamos una Argentina que crezca. No hay un proyecto local sin una Argentina que crece y una provincia que se desarrolla. Esto lo va a lograr Jorge Taiana, al igual que Laura Russo, que también va a prestigiar la Cámara de Diputados. Es una combinación de lista que tiene la juventud de Laura y la experiencia de juventud acumulada de Jorge Taiana, que tienen una sola y única coherencia ideológica y de convicciones profundas”, cerró el intendente.