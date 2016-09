El último martes la Doctora Rocío Fernández se reunió con el Ministro Aranguren para conocer la posición del Estado nacional sobre los aumentos de tarifas del servicio de gas natural. La Defensora, además, aseguro que la Corte Suprema aun no autorizó la suba de tarifas de electricidad y aseguró que la medida cautelar de Escobar sigue vigente.

Consultada por FM Líder, la funcionaria precisó: “El Ministro de Energía nos citó para adelantarnos la propuesta que va a presentar el Gobierno Nacional en la audiencia pública que se va a celebrar el próximo 16, que ya estamos inscriptos y lógicamente vamos a hacer el mismo planteo que hicimos oportunamente de forma judicial. Y ahora tendremos la oportunidad de hacerlo en el marco de la audiencia. Específicamente nos mostró el programa completo, la propuesta concreta del estado. Lo que plantean es que podrían haber sostenido el aumento que habían planteado pero a instancias de todo lo que sucedió no quieren actuar con necedad. Ahora se propone un aumento, que se prorroga cada 6 meses, y llegar al aumento que se pretendía este año recién en octubre del 2019. Por lo tanto arrancaríamos con un aumento del 203% promedio para los usuarios residenciales”.

Con respecto a la información de los medios nacionales que aseguraban en el día de ayer que la Corte Suprema de Justicia habría habilitado los aumentos de las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires, la Defensora del Pueblo fue contundente al asegurar: “La corte lo que falló no fue sobre la cuestión de fondo. Es decir la inconstitucionalidad o no de la Resolución 6 y 7 del Ministerio de Energía y 1 del ENRE. Lo que falló fue sobre una medida cautelar que en su momento otorgó la Cámara Federal de San Martín, El Estado apeló y llegó a la Corte. Lo primero que hace la Corte es una lectura para ver si están cumplidos los extremos procesales y lo que observa es que los que entablaron la acción no tienen legitimación procesal para hacerlo. Es decir que no pueden representar al colectivo de usuarios de la provincia de Buenos Aires. Que habían presentado diputados del frente para la Victoria y algunos diputados más y entonces les dice que si bien ellos tienen representatividad en el ámbito legislativo, no para representar al pueblo en una acción colectiva en el ámbito procesal judicial. El Juez llama al Defensor del Pueblo para dar esta legitimación y el Defensor no está nombrado. Lo tenemos vacante y esto depende del Congreso”.

La funcionaria explicó, además que en el caso del Partido de Escobar tiene la causa en el Juzgado Federal de la Plata, ya que por fuero de atracción fue llevada hacia allí. Como la revocación de la Corte no se refiere a la medida cautelar interpuesta por esta Defensoría ésta seguiría vigente. Varios vecinos informaron que desde Edenor les habrían dicho que la medida cautelar se cayó.

Al respecto la defensora explicó: “Ya me comuniqué con Edenor central y les dije que se están equivocando. Me contestaron que lo iban a analizar porque con tantas medidas cautelares estaban mareados. Si están cometiendo este error los voy a intimar para que lo modifiquen, bajo apercibimiento de iniciar una denuncia por incumplimiento”. concluyó.