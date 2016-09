La Maratón “Flor del Bicentenario” fue un éxito

Con una jornada a puro sol, las calles de Belén de Escobar se transformaron por un rato en una pista de atletismo para darle forma a la Maratón “Flor del Bicentenario”, a total beneficio del Hospital Erill. Los nubarrones amenazantes que coparon el cielo en la noche del sábado desaparecieron por la mañana y más de 400 personas se sumaron a la carrera, tanto en su formato competitivo -10 kilómetros- como en el participativo -3 kilómetros- para aportar su granito de arena a la causa.

Fernando Salguero, en poco más de 33 minutos, fue el ganador de la prueba general seguido de Walter Almeida y Sergio Gaber. Por su parte, Cintia Coronel fue la vencedora de la competencia femenina (41 minutos, 20 segundos), por delante de Liliana Mercado y Tamara Ramírez, y Vicente Gómez (11:40) llegó primero en la prueba participativa. Sin embargo, los resultados finales fueron solo un detalle estadístico en una jornada en la que lo más importante fue la diversión.

Además de la tabla general, en la prueba de 10 kilómetros se premió a los tres primeros de cada una de las siete categorías por edad, tanto en hombres como mujeres, que completaron el circuito que salía de la plaza de Escobar, llegaba hasta Villa Vallier y terminaba en el mismo lugar de la largada.

“Fue un día muy lindo por suerte, con la posibilidad de correr con la gente que quiero y encima llegando primero. Buscaba un tiempo un poquito mejor, aunque igual me voy conforme porque lo disfruté y no me sentí tan exigido. Esperaba llegar primero, me tenía confianza”, le reconoció Salguero a RDE minutos después de cruzar la línea de llegada.

Por otro lado, Coronel -ganadora de la general femenina- manifestó su felicidad por haber logrado el primer puesto pese a no lograr su mejor tiempo. “Estoy muy contenta. No pude hacer la marca que esperaba por el clima, además de que el circuito estaba trabado, pero salió todo bastante bien. Es hermoso correr en Escobar, compartir la prueba con alumnos, vecinos y gente conocida es algo muy lindo. Esperemos poder mejorar el registro en la próxima carrera”, afirmó.

Escobar vivió un domingo diferente, en el que gente de varias edades y de diferentes puntos del partido se unió para correr y contribuir a una causa justa como lo es la de juntar fondos para el Hospital Erill. Ojalá pronto se repita la experiencia.

General caballeros

1-Fernando Salguero

2-Walter Almeida

3-Sergio Gaber

General damas

1-Cintia Coronel

2-Liliana Mercado

3-Tamara Ramírez