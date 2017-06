La Colectividad Boliviana entró dormida y lo pagó duro

Por la novena fecha de la división A de la Liga Escobarense, el conjunto local cayó por 2 a 1 ante Caza y Pesca. Con dos goles en el inicio del encuentro, la visita pudo resistir a los constantes ataques de la Colectividad, quienes no logran salir de los últimos puestos de la tabla. Punto aparte para el final del partido, en donde ambos equipos culminaron con discusiones y empujones.

Con buen marco de público las emociones no tardaron en llegar. Ambos conjuntos necesitaban la victoria y el que golpeo primero fue Caza y Pesca. Al minuto de juego y luego de una falta, llegó un centro justo para la llegada de Barraza, quien golpeo el balón y lo puso en el segundo poste, lejos del arquero, Segovia. Este gol prematuro complicó las cosas para la Colectividad Boliviana, quienes comenzaron a buscar los espacios y tratando de ganar las divididas.

Por el lado visitante, la táctica fue esperar y salir de contragolpe todo el encuentro, esto imposibilitó las jugadas claras para el local, quien buscó a través de pases cortados y centros al área. Si bien el equipo de Ruiz Moreno manejó los hilos con Pipino-Ledesma en la defensa y la dupla García-Veliz en el medio, los ataques siempre eran contrarrestados. Todo esto se complicó mucho más cuando a los seis minutos, un nuevo centro dejó con soledad a Santana para poner las cosas 0-2. En ese momento la desesperación y nerviosismo de la Colectividad fue de menor a mayor.

Varias infracciones duras y pocas ideas en tres cuarto de cancha le daban ventaja a Caza y Pesca, quienes seguían jugando de contra. Otro punto a tener en cuenta es la dificultad de los delanteros locales, quienes no lograron girar con espacio por la presión defensiva visitante. El primer tiempo culminó 0-2, dejando en claro que el local jugaba mejor, pero la falta de gol y la des concentración en el inició fueron las falencias.

En el segundo tiempo la iniciativa fue de la Colectividad Boliviana. Con una buena presión en la salida y siempre buscando los espacios, el local intentó en todo momento. A su vez, la visita seguía sin encontrar el balón y tuvo que refugiarse en su propia área. Aun así, con el correr de los minutos los del Lambertuchi no podían ante tanta defensa y esto poco a poco se fue sintiendo, ya que Caza y Pesca comenzó a tocar y a tener la redonda. Pero a los 38 un claro penal sancionado a favor de la Colectividad fue el detonante para que Stark ponga las cosas 1-2.

Desde ese momento el dominador volvió a ser el local, quien buscó con varios centros y también desde los laterales, aun así el cansancio también ayudó a la visita, quienes lograron llevarse tres puntos más que importantes.

El final del encuentro dejó como saldo las típicas discusiones entre jugadores y árbitros, fue fundamental el trabajo para los efectivos policiales, quienes tuvieron que intervenir para que ambos conjuntos regresen a sus vestuarios y no se agrave la situación. Esto es parte de lo que esta viviendo la Colectividad Boliviana, que sigue sin encontrar la victoria. Aun jugando bien y presionando, se le hace difícil conseguir los tres puntos a los escobarenses.

Síntesis

Colectividad Boliviana (1): 1-Segovia M; 2-Ledesma F; 3-Arce M; 4-Cardozo P; 5-Veliz N; 6-Pipino G; 7-Garcia H; 8-Stark L; 9-Bott B; 10-Lucana C; 11-Juarez D. DT: Heriberto Ruiz Moreno.

Caza y Pesca (2): 1-Ledesma M; 2-Vargas G; 3-Zamora P; 4-Ruiz B; 5-Paredes D; 6-Luna M; 7-Barrientos J; 8-Santana D; 9-Britos A; 10-Ibarra L; 11-Barraza A. DT: Nestor Luna.

Goles: 1PT Barraza – 6PT Santana (CYP); 38ST Stark (Penal) (CBE)

Cambios: Cabassi x Bott – Segovia x Lucana – Condo x Pipino (CBE) – Caballer x Santana – Altamirano x Barraza (CYP)

Árbitros: Alejandro Caraballo – Hernan Barreto – Bustamante Gustavo

Sub 20: Colectividad Boliviana 0 – Caza y Pesca 4