Jorge Macri: “Hay una forma de hacer política distinta y diferente que todavía no está expresada en Escobar”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri; el presidente del bloque Cambiemos de Escobar, Leandro Costa; y el presidente del bloque Cambiemos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Costa, estuvieron en El Diario de Escobar. Los acompañaron también el concejal Esteban Colley y la candidata a concejal Ana María González. La visita se dio en el marco de una recorrida de obras financiadas con fondos provinciales, así como también charlar con vecinos del centro escobarense.

En plena campaña hacia las PASO, el intendente de Vicente López vino a mostrar su apoyo a las políticas llevadas adelante por el equipo de Cambiemos local encabezado por Leandro Costa. En la charla mantenida en la dirección del matutino, Macri fue contundente en los objetivos planteados para agosto y octubre: “Hay veinte municipios grandes donde todavía no tenemos intendentes, pero que ya vamos a tener. Es una tarea que tiene una mirada para esta elección, pero también de seguir sentando las bases de proponerle a Escobar un cambio hoy que pueda ser alternativa también en el 2019. Me parece que hay una forma de hacer política distinta y diferente que todavía no está expresada en Escobar. Todo lo que uno hace tiene que buscar una coherencia en el tiempo, hay un pedido de que la gente nos acompañe hoy, pero que además de manifestarse hoy sea un voto a futuro, a ese futuro inmediato de seguir planteando una forma distinta de hacer política para Escobar. Me parece que hay un trabajo de mucha coherencia, muy honesto, representado por todo el equipo con Leandro a la cabeza y que tiene una visión del pedido de voto para este año. Porque además necesitamos que alguien como María Eugenia siga teniendo en cada distrito el respaldo de buena gente, pero que también es un voto de seguir construyendo un futuro inmediato. Mas allá de que ha habido un cambio hace poco tiempo en Escobar, no es el cambio que nos representa. Queremos algo distinto. Yo sueño un día poder venir a Escobar y sentarme con él (Leandro Costa) a pensar cómo gestionar, cómo hacer cosas distintas desde la intendencia… Es eso, es seguir consolidando un equipo de buena gente que nos represente localmente”, aseguró.

Consultado por este medio acerca de su aceptación a formar parte del Gabinete del presidente, Jorge Macri contestó: “La semana pasada estuve con Mauricio, yo ya siento que soy parte de un equipo nacional y provincial. Me llaman, me consultan, tratan de entender qué nos pasa a los intendentes… Yo tengo la suerte de andar en mi auto con lo cual bajo hablo con los vecinos, con los comerciantes, tengo mucha cercanía. Entonces de alguna manera soy un referente para María Eugenia y para Mauricio en el rol que tengo también. Lo que le dije a Mauricio es: ‘hoy tenemos un gran desafío que es volver a reiterar el cambio que comenzó en provincia’, y además soy intendente, no me quiero distraer mucho. Después de las elecciones voy a hablar, pero no soy de los que cree que uno puede ayudar exclusivamente ocupando un cargo. Por ahí es aportar mi mirada. La propuesta que me hace Mauricio en ocupar un rol en Viviendas es muy interesante porque la Argentina tiene un desafío inmenso en la generación de viviendas, no solo en la vivienda social, en la vivienda para clase media también, y mi mirada como intendente puede ayudar. Pero también puedo ayudar sin ocupar un cargo, no soy un desesperado por los cargos, creo en eso… Ser intendente es tan lindo. Me cuesta mucho salir del rol de intendente. Está lindo Vicente López tengo un electorado y un vecino exigente que siempre te plantea algo más. En realidad es una condición humana uno mejora algo y atrás aparece una nueva necesidad y un nuevo servicio… No estoy desesperado por dejar de ser lo que soy”, concluyó.

Hablando sobre el Hospital Municipal Bernardo Houssay, emblema en zona norte por su atención, Macri reconoció que “Tenemos un servicio de oncología super reconocido. Lo lindo es que en estos últimos años volvimos a ser Hospital Escuela, con lo cual no solo está la residencia general de medicina sino también la residencia por especialidad. Tenés residencia de paliativos oncológicos, medicina interna, cirugía y ahora tenemos dos servicios en que somos pioneros: uno que es el de emergentología, que hay muy pocos hospitales que lo tienen y el otro en la maternidad el tema de lactancia, tenemos la especialidad de medicina en lactancia”, cerró.

Recorrida de obras provinciales en Garín

Previo a la visita a este matutino, el Intendente de Vicente López visitó junto al concejal de Cambiemos Escobar Costa, una de las principales obras de pavimentación que se está realizando en el distrito, con los fondos recibidos desde la provincia.

Luego de recorrer el centro de Escobar, ambos funcionarios se dirigieron hasta la calle Patricias Argentinas de la localidad de Garín, donde se está llevando adelante una obra de re pavimentación, que mejorará la calidad de vida de cientos de vecinos, ya que representa una arteria fundamental para la circulación del tránsito local.

“Ésta como el resto de las obras financiadas por el gobierno de María Eugenia Vidal, realza y complementa a los barrios de nuestro distrito, demostrando que las inversiones siguen llegando a Escobar, que el compromiso de trabajo es real y que no hay distinciones políticas a la hora de pensar en la inclusión, bienestar y en el derecho de una vida mejor de todos los ciudadanos”, expresó Costa.

Jorge Macri, destacó “el gran trabajo que se realiza desde la provincia para que todos los municipios cuenten con obras de calidad que son tan necesarias”. Además, manifestó su apoyo a la precandidatura de Costa, señalando que “este equipo está formado por buenas personas que representan a Cambiemos localmente, y eso es lo más importante en este desafío que tenemos por delante”.