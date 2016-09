Inusual choque sobre Ruta 25

El pasado sábado, cerca de las 06.00, ocurrió un accidente vehicular sobre Ruta 25, y la intersección con la esquina Tulipanes. Allí, una camioneta y un auto particular colisionaron entre sí, ambos con su parte delantera. Si bien hasta el momento no se pudo precisar cómo fue que sucedió la colisión, fuentes oficiales informaron a este matutino que no debieron intervenir ni Bomberos Voluntarios, ni ambulancias municipales.

Igualmente, los conductores se acercaron por sus propios medios hasta el nosocomio local para una mejor atención.

Cabe indicar que en este operativo sólo se hizo presente un móvil del Comando de Patrullas y otro de Defensa Civil. Estos últimos se encargaron de señalizar la ruta y así evitar nuevos accidentes.