Ocurrió ayer a las 17.00. En el lugar trabajó Defensa Civil, una ambulancia municipal, bomberos voluntarios, y móviles del Comando de Patrullas, quienes se encargaron de aguardar la llegada de Policía Local. Los servidores públicos trabajaron de manera conjunta con SAME intentando practicarle una reanimación, pero los intentos fueron fallidos ya que había perdido los signos vitales.

En el transcurso de la tarde de ayer, los vecinos de Ingeniero Maschwitz fueron sorprendidos con la noticia de que en el baño de la estación de servicio ubicada sobre Av. Villanueva y Colectora Este, habían encontrado a una persona sin vida.

Se trató de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, que a simple vista no presentaba signos de violencia. “Sólo se hallaba un paff al lado, tirado en el piso”, detallaron fuentes policiales. Esto ocurrió a pocos minutos de las 17.00 y hasta el lugar se desplazó personal bomberil, que se desplazó hasta el a bordo del móvil 23.

El operativo estuvo a cargo del Oficial Lezcano, secundado por seis hombres. Una vez en el lugar, la cuadrilla bomberil se encargó realizar tareas de reanimación, aunque sin resultados, por lo que constataron el fallecimiento.

También se hizo presente una ambulancia municipal, un móvil de Defensa Civil y otro del Comando de Patrullas Escobar, además de personal policial de la Comisaría Escobar Segunda. Cabe destacar que a las 17.45 se retiraron del lugar de la muerte, quedándose un móvil policial aguardando la llegada de Policía Científica.

No trascendieron mayores detalles sobre la víctima ya que carecía de documentación.

El personal policial labró las actuaciones correspondientes, que quedaron caratuladas como “averiguación causales de muerte”. Intervino la UFI Descentralizada de Escobar.