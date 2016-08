Incendio de depósito en Garín

Días atrás, cuando promediaban las 20.15, el cuartel bomberil de la localidad de Garín fue solicitado a través de un llamado telefónico por un incendio en un depósito de papel.

El mismo se encontraba ubicado sobre la calle Savio, al 26, esquina Einstein y para ser sofocado, se debieron desplazar un total de ocho móviles con un total de treinta y seis hombres trabajando a la par del Comandante Mayor Adrián Peralta. “Una vez en el lugar, nos encontramos con un incendio de plástico. El depósito se encontraba a cielo abierto”, indicó el Comandante Mayor.

Para sofocar las llamas, fue necesario utilizar dos líneas de primer ataque pero con la fortuna, que no hubo dificultad con personas, “no hubo asfixiados ni nada”.

Asimismo, es necesario destacar que desde el cuartel aseguraron no conocer los motivos por los cuales se desató el foco ígneo, pero informaron que gracias a la inmediata intervención, se evitó la propagación a los galpones linderos. “El lugar dónde se quemó, tenía unas dimensiones estimativas a los 7 x 4 m, era un montículo de plástico. Se propagó en pequeña medida a los galpones, pero gracias a la inmediata intervención, fue rápidamente sofocado”, detalló Adrián Peralta.

Por último, hasta cerca de las 23.30, los móviles G-20, G-21, G-24, G-27, G-31, G-32 y G-35 se encontraban trabajando en el lugar para torcer las llamas.

Cabe resaltar que las dos ambulancias de bomberos se acercaron hasta el lugar a modo preventivo, ya que no hubo traslados.