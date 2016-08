Handball: prometedor arranque de Escobar en el Clausura

Escobar se quedó con el triunfo ante Racing por 25-19 en la primera fecha del Clausura de Cuarta Caballeros de FEMEBAL y así sumó sus primeros tres puntos, aunque la victoria vale mucho más que eso. El equipo, con el aporte de muchos jugadores provenientes de la cantera, dominó ampliamente por momentos y terminó luciéndose ante el numeroso público que se acercó a alentar en la fría noche de domingo.

El inicio no pudo haber sido mejor para la escuadra local: ataques precisos, una defensa sólida y transiciones rápidas permitieron que en los primeros ocho minutos del encuentro se vaya arriba por 5-0. Del otro lado, la Academia era puro desconcierto y naufragaba en cada ataque ante el recital brindado por los dueños de casa.

Sin embargo, un leve bajón de los dirigidos por Mauro Mingorance le dio una luz de esperanza a los de Avellaneda y encendió la alarma en las tribunas al ver la ventaja reducida solo a dos goles. El nerviosismo comenzó a jugar su partido y a Escobar ya no le salía todo como quería, aunque la supremacía no corría peligro. Eso fue así en parte gracias a las atajadas de Lucas Árabe (10 en todo el partido) y sobre todo por el aporte en ofensiva de Diego Ballerini (5 goles en la primera etapa), que ya desde la etapa inicial fue el líder de su equipo.

Para el segundo tiempo, la escuadra de la Municipalidad dominaba por 12-9 y la figura descollante era el mencionado Ballerini, al que Racing ensayó ponerle marca personal aunque no parecía ser lo suficiente. En una ráfaga, la ventaja se estiró a seis goles y el público presente en el Polideportivo Luis Monti explotó.

Mientras tanto, el encuentro era dinámico, entretenido, y con muchas controversias por parte de la dupla arbitral para con el dueño de casa: exclusiones, una llamativa expulsión al juvenil Franco Rios, seis penales en contra y hasta el pedido de echar a una persona del público completaron el cóctel de una actuación regular -con aciertos y errores- de los jueces que le quitó brillo a la tarea de la escuadra local, aunque no fue determinante.

Los dirigidos por Mingorance siguieron manteniendo su ritmo con un Ballerini que seguía siendo el principal aportante en la ofensiva. El 15 terminó con 9 goles en su haber y no pudo culminar el encuentro por una molestia en su rodilla, pero al momento de salir fue muy bien suplantado en su rol goleador por Carlos Silva, que se destapó sobre el final para disipar algunas dudas en el marcador y ayudar a darle forma al 25-19 final.

Ante un equipo notoriamente mayor en edad como el de Racing, Escobar jugó bien y con el aporte de los más jóvenes logró una victoria sin atenuantes para arrancar con el pie derecho el Clausura de Cuarta Caballeros de FEMEBAL y tomar confianza para lo que se venga en el futuro. Puede que solo sean tres puntos, aunque por la forma en que se lograron valen mucho más para este equipo que anhela volver a ser lo que alguna vez fue.

Síntesis

Escobar (25): L. Árabe, C. Silva (6), J. Navarro (2), D. Stivanello (5), P. Bogado (1), L. Dente y D. Ballerini (9); S. Speranza, S. Daltues, E. Zalazar, J. Hirose (2) y F. Rios. DT: M. Mingorance.

Racing (19): H. Flores, J. Caamaño, N. Brenza (2), F. Groniero (1), N. Damiano (4), F. Logreto (5) y J. Coronel; C. Aranda (3), D. Matheu, J. Calvo, J. Elasar (3) y B. Pignolo (1). DT: S. Tello.

Jueces: Aquino-Rubio