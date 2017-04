Hambre Cero ya recibió 1000 kilos de alimentos y sumó 127 voluntarios

En su primera semana desde su lanzamiento, el Programa de

Fortalecimiento Alimentario Escobar Hambre Cero recibió la donación de 1000 kilos de alimentos e incorporó a 127 voluntarios, así como el tráiler de abordaje territorial, que durante estos días se emplazó en el barrio Obejero (Maquinista Savio), atendió a más de 200 familias.

El banco de alimentos con el que se puede colaborar incluye aceite, azúcar, harina, leche, polenta, picadillo de carne, fideos, arroz, yerba, chocolate, puré de tomate y arvejas. Los puntos de recepción de donaciones son en las unidades de gestión comunitaria (UGC), en el Palacio Municipal, la Secretaría de Desarrollo Territorial, el Centro de Atención al Vecino (CAV), la Administración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP) y los polideportivos municipales. Por otra parte, los vecinos interesados en participar como voluntarios del programa, pueden llamar al 147 o al correo hambrecero@escobar.gov.ar.

“Colaboremos todos porque el éxito de este programa no será de nadie en particular. Seamos todos protagonistas y todos intendentes de Escobar, cada uno desde su lugar aportando lo mejor que tiene para promover el desarrollo, para fomentar la justicia y la inclusión social. Nosotros no criticamos el pasado sino que nos hacemos cargo del presente para pensar el futuro. Y en ese futuro, imaginamos un Escobar sin hambre y con su gente viviendo como se merece”, enfatizó el intendente Ariel Sujarchuk.

En un trabajo mancomunado entre Municipalidad y organizaciones de la sociedad civil, Escobar Hambre Cero es una iniciativa que se propone garantizar hacia 2019 la seguridad alimentaria y erradicar la desnutrición entre la población en situación de vulnerabilidad social de nuestro distrito mediante el despliegue de políticas integrales de contención social que posibiliten la inclusión efectiva de las personas y la consecuente superación de las condiciones de pobreza.

Entre el martes 2 y viernes 5 de mayo, el tráiler de abordaje territorial se emplazará en Falcón y Magallanes, en el Barrio Baldi de la localidad de Garín.