Graciela Ocaña, defensora a ultranza de los derechos de los adultos mayores

La legisladora porteña y precandidata a diputada nacional por Cambiemos, Graciela Ocaña, estuvo en la redacción de El Diario de Escobar. Llegó compañada por el presidente del bloque local del oficialismo nacional y provincial, Leandro Costa, y referentes locales del equipo de Macri y Vidal. En su paso por el distrito visitó un centro de jubilados en Matheu y brindó una charla en Belén de Escobar.

La “hormiguita” Graciela Ocaña -tal y como la apodó Lilita Carrió por su tenacidad e incansable trabajo- vino a Escobar y se acercó a las oficinas de El Diario donde mantuvo una entrevista en exclusiva. La legisladora, y precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, contó los proyectos que está llevando adelante en C.A.B.A. y los que quiere desarrollar en el Congreso Nacional.

Dueña de un don de gente especial, contó entre risas que en lugar de visitar un centro de jubilados fueron dos, ya que se equivocó de dirección y entró en otro en Belén de Escobar. “Me encantó porque estuve charlando con las abuelas que estaba ahí haciendo manualidades, básicamente bordando y tejiendo unas cosas preciosas. Me pidieron que le trasmitiera a María Eugenia que se tendría que volver a enseñar en las escuelas -como antiguamente- esas cosas básicas que por ahí uno tiene que saber para arreglarse la ropa como poner los botones, hacer los ojales, bordar, etc. Me mostraron sus trabajos y el centro que allí tienen (Jubelén) y estuve charlando igual un rato. Después de ahí fui al Centro Unión de Jubilados, Pensionados y Retirados de Matheu, donde me estaban esperando”.

Contando de su visita sorpresiva a Jubelén, la legisladora agregó: “Los jubilados me conocen mucho porque saben de mi trabajo en el Pami, de mi compromiso y básicamente lo que a mí me importa toda la temática de la tercera edad”.

En relación a su trabajo en la legislatura porteña Ocaña presentó dos proyectos. “Una ley logré sacar que tiene que ver con los geriátricos, para mejorar el control de seguridad y fundamentalmente en los derechos de los adultos mayores y decidir por si mismos si quieren internarse o no, que no haya un hijo u otra persona que muchas veces se queda con el lugar donde vive el abuelo y lo mandan a un geriátrico. Que sea el adulto mayor el que decida sobre su vida porque tiene capacidad para hacerlo”.

“Por otro lado también otra ley que tiene un título rimbombante de “hipoteca inversa” -se usa en España con mucho éxito y también en México-, que tiene que ver con que los jubilados que tienen su casa, que compraron con mucho esfuerzo en otro momento de su vida y no tienen más nada. La casa la usan para vivir, pero a veces tienen que hacer mucho esfuerzo para pagar las expensas hasta para mantenerse. Hay un sistema donde los jubilados la entregan en hipoteca a una institución pública que se compromete a que mientras los jubilados, o la pareja de jubilados, vivan puedan seguir viviendo en la propiedad pero pueden pedir un adelanto de esa hipoteca, mensual. Ellos dicen ‘necesitamos 5 mil pesos mensuales para vivir, o para hacer un viaje, o para ayudar a un hijo o un nieto’. Piden sobre ese bien. Todos los meses se les da la cuota que ellos mismos se autoasignan y la propiedad se mantiene para ellos mientras vivan. Después por supuesto se liquida la propiedad, cobrarán los herederos la parte que reste o los herederos pagarán y se quedarán con el bien, y el banco recupera todo el dinero que puso. Queremos impulsarla porque nos parece muy interesante. Espero que pueda salir porque es una opción más que se le puede ofrecer al adulto mayor. Yo trabajo por los derechos de los mayores”, adelantó Ocaña.

Entre los avances que está teniendo el distrito escobarense Ocaña destacó el SAME, “en la provincia comenzó a funcionar muy bien con un esfuerzo de inversión del gobierno provincial, pero es la diferencia entre la vida y la muerte. Esas son las inversiones importantes e interesantes y los cambios que se están haciendo en la provincia. Esos pasos que se están dando con mucho esfuerzo el equipo de María Eugenia y ella. La decisión de llevar adelante no solamente la pelea fenomenal contra el sistema que gobernó la provincia de Buenos Aires durante 25 años y que fue parte de las redes de corrupción, las mafias, el juego, la prostitución y también de los privilegios que tienen distintos sectores que todos los bonaerenses pagan”.

“A mí me gusta mucho hacer y no hablar y creo que en eso coincidimos con María Eugenia. Ella es una mujer de gestión y una mujer que se compromete… Tiene un compromiso enorme con la gente, con resolver los problemas, porque no ve a la provincia como un mero trampolín para otra candidatura, ve a la provincia y a los bonaerense como al lugar para resolver los problemas o empezar a resolver los problemas. Ella tiene ese compromiso, el compromiso de estar 24 horas los siete días a la semana en la provincia, en la provincia, para la provincia y trabajando para los bonaerenses”.

Respecto a las elecciones de medio término, la legisladora aseguró: “Es central esta elección para nosotros. Tiene que ver con profundizar el cambio que comenzó en el 2015 a nivel nacional, a nivel provincial, o volver y dar un paso para atrás. Eso es lo que se está jugando. Yo creo que eso la sociedad lo comprende. La sociedad ha aprendido que no se puede volver para atrás, que esas historias de las fiestas que eran para pocos, pero las terminamos pagando todos, tienen que terminar. A veces hay que hacer un camino más difícil, más duro y más largo, pero también el más directo para que se consigan las cosas que queremos. Estamos seguros que este es el camino para consolidar la Argentina, y fundalmente para que en la provincia de Buenos Aires se resuelvan los problemas de fondo, el problema de la educación, los de las deudas de infraestructura que no se hicieron y que estuvieron pendientes por años. Lo mismo pasa en el tema salud”, remarcó.

Con los abuelos

Al acercarse al Centro Unión de Jubilados, Pensionados y Retirados de Matheu, Ocaña les afirmó a los adultos mayores que “Cambiemos es un equipo comprometido a trabajar por ustedes. Lo que se está haciendo y lo que se está trabajando desde nación y provincia de la mano de Mauricio y María Eugenia es una transformación profunda y en serio, para que los adultos mayores tengan lo que les corresponde, ni más ni menos que eso”.

Entre los beneficios que están llevando desde el gobierno nacional y provincial, Ocaña dijo “les conté los viajes que se están llevando adelante por iniciativa de María Eugenia de unir el IPS con el Pami, juntos diagramaron la posibilidad de viajes de tres o cuatro días a distintos destinos turísticos. Hay una iniciativa de cine, para que el abuelo invite al nieto a ver cine. El programa de Desarrollo Social que vincula a los jubilados con la tecnología”, mencionó.

Con la militancia

Luego, ya reunidos con el equipo de Cambiemos Escobare en Belén, aportó sus experiencias, su trabajo diario y volvió a hacer hincapié en su dedicación con la tercera edad, ya que “es un tema que me apasiona” y por el que, tal como aseguró “seguiré luchando”.

Por último, el concejal Costa agradeció la visita y subrayó: “Gracias Graciela por acercarte a nuestros abuelos. Hay mucho para hacer por ellos y hoy se está haciendo. Por eso me sumé a trabajar con el equipo de la gobernadora, porque juntos vamos a hacer que ellos estén cada vez mejor”.