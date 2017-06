Gabriela Michetti y Leandro Costa estuvieron en Apanne,

Una visitante de lujo tuvieron quienes integran la gran familia de Apanne, Asociación de Padres y Amigos del Niño Neurológico de Escobar: la vicepresidente de la Nación Argentina, Gabriela Michetti. Estuvo acompañada por el presidente del bloque Cambiemos de Escobar, Leandro Costa, y fueron recibidos por Antonio “Tony” Mastronardi, presidente de la prestigiosa institución.

La vicepresidente Gabriela Michetti recorrió las instalaciones de Apanne y charló con los chicos que concurren a la entidad, interesándose por la problemática que cada uno de ellos posee. Cariñosamente uno de los jóvenes neurológicos le regaló un ramo de flores y la invitó a que concurra a la gran “raviolada” que están preparando para festejar su 29° Aniversario.

Tras la recorrida por la entidad, la vicepresidente brindó una entrevista en exclusiva para El Diario de Escobar, explicando la base y el origen del Plan Nacional de Discapacidad, sus alcances y el horizonte fijado. Además, Michetti coincidió con este medio en que muchos de los centros de este tipo nacieron por iniciativa de padres que se encontraban con una problemática sin solución desde muchos ámbitos privados y estatales.

“Básicamente lo que decidimos hacer es tomar la cuestión de la discapacidad para generar una política de estado. Lo que nosotros vemos es que ha habido muchos esfuerzos dispersos de la sociedad argentina en general; de los estados municipales que hacen algo, el estado provincial hace otra cosa… el nacional, depende de qué ministerio hables hace un poquito de educación, un poquito de salud, un poquito de trabajo, pero no hay una conducción unificada del problema para decir bueno, la política en discapacidad en argentina tiene tales prioridades. Vamos a tratar de que vamos a poner recursos en la educación de esta manera, las provincias se van a encargar de tal cosa, la nación de tal otra, los municipios de otras. En el gobierno nacional el ministerio de Salud va a hacer esto, el de educación aquello…. o sea, una unificación de la política. Porque lo que uno ve es que surgieron iniciativas que desarrollan los papás cuando tienen un chico con discapacidad y se encuentran con la pared de no saber dónde insertar a ese niño ni en la educación, ni en las temáticas de salud que muchas veces tienen problemas enormes con las obras sociales; mucho menos con la inserción laboral. La accesibilidad tanto arquitectónica de los espacios públicos, como la accesibilidad distrital que vos podes tener hoy en día para que esos chicos tengan muchísima mejor calidad de vida. Lo que decidimos es recorrer el país hasta diciembre, enero o febrero, recogiendo todas las experiencias que vamos viendo, que en realidad son similares en todos lados. Que tienen características de dispersión de esfuerzos, de no un norte en común, de no priorización. Por lo general siempre arrancan los papás, las familias, las comunidades y después aparece el estado, al final, cuando en realidad tendría que haber aparecido al principio. Vamos a hacer hacia fin de año una propuesta consensuada con las provincias, con los gobernadores, con los municipios más grandes del país, que nos permita tener una mirada clara de un camino”, comenzó a explicarnos con suma calidez la vicepresidente.

“Estoy segura que vamos a poder avanzar. Sería un sueño maravilloso pensar que las personas con discapacidad no solo ayudan a tener una política de estado en la Argentina sino que a su vez ayudan a mostrar una metodología, para generar una política de estado. Imaginate si nostros logramos a fin de este año, o a principio del año que viene, mostrar un camino de cinco o diez años en el cual estamos todos de acuerdo, Ong’s, gobernadores, municipios, partidos políticos… Qué aporte sería para la sociedad de las personas con discapacidad. Porque seríamos, me incluyo, los que estaríamos enseñando cómo hacer una metodología de trabajo en conjunto y eso sería maravilloso”, aventuró Michetti.

La charla siguió respecto de las funciones que lleva adelante Apanne, recibiendo alumnos de varias ciudades cercanas, la cantidad de chicos que acuden a la institución y el amor con el que la entidad trabaja diariamente para mejorarles la calidad de vida.

Gabriela Michetti habló también de los certificados de discapacidad, de la falta de estadísticas para conocer a ciencia cierta la cantidad de gente con discapacidad en nuestro país, así como también el tabú que resultaba años atrás señalar a una persona como diferente o discapacitada.

“Es una locura que un chico sin discapacidad tenga el camino resuelto desde el primario hasta el laboral. Cuando un chico tiene discapacidad neurológica es un problemón, porque una vez que termina la escuela primaria no tiene dónde ir. Todos tenemos que tener un camino igualitario. Es de locos que un chico sin discapacidad tenga contención y un chico con discapacidad no la tenga”, cerró completando la lucha que enfrenta con gusto para lograr un avance en la materia.