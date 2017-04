Gabriela Garrone reclama ayuda para las víctimas de violencia

La concejal Gabriela Garrone fue noticia, días atrás, por el encendido discurso realizado en el inicio de sesiones ordinarias en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Escobar y la repercusión obtenida.

La edil, presidente del bloque Unidos por Escobar, fue clara en su mensaje al denunciar la inexistencia de políticas públicas que ayuden a las mujeres víctima de violencia de género, así como también habló de la necesidad urgente de modificar las leyes para que no se produzcan crímenes amparados por la acción de jueces garantistas que liberan depredadores sexuales antes de cumplir las penas -leves de por sí- impuestas por la justicia.

Garrone mostró una cruel realidad: cada cuatro minutos una mujer es víctima de violencia en el radio comprendido por Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con el agravante que en Argentina una mujer muere por día en manos de femicidas.

En su discurso, hizo un aparte para leer la emotiva carta que escribió Cintia Lorena Aguirre, víctima, pidiendo ayuda desesperada en las redes sociales por no recibir respuestas por parte de la Justicia.

Gabriela Garrone planteó una serie de interrogantes los que, hasta el momento, nadie ha podido dar una respuesta. “¿Por qué marchamos? ¿Por qué tenemos que hacer pedidos de justicia? ¿Por qué la falta de compromiso y responsabilidad de los jueces que ni siquiera se toman tiempo para leer las causas y revisar expedientes? ¿Por qué se le niega protección a una mujer que pide ayuda para seguir viva, dándoles como única opción la de esperar su muerte?”, dijo a viva voz.

Sus palabras resonaron en las paredes del silencioso recinto del poder legislativo local, que sólo se quebró con el aplauso de varias mujeres espectadoras.

Planteado el tema y una vez reflejada la nota en El Diario de Escobar y en algún medio online, grande fue la repercusión obtenida, demostrando que la gente necesita que se conozca el tema, que se trate, se legisle y se puedan ayudar a probables víctimas que por miedo, o por diversas razones, no pueden denunciar que padecen este flagelo.

Este matutino mantuvo una entrevista con Gabriela Garrone, quien marcó su postura: “Se deberían reforzar y generar nuevas políticas públicas que protejan a las mujeres víctima de violencia de género, pero también a las familias que perdieron a alguien querido víctima de femicidio”, comenzó diciendo Gabriela Garrone.

“También debemos poner énfasis en el Patronato de Liberados, quienes son los que tendrían que reforzar los controles con quienes recuperan su libertad y hayan cumplido su pena por casos de violencia o femicidio. Un violento no puede salir de la cárcel después de haber matado o violado a una mujer y el control solamente se da en acudir a firmar una planilla. La mayoría de los casos de femicidio son cometidos por reincidentes, entonces me pregunto: ¿dónde está el control por parte del estado?. El Patronato de Liberados tiene que servir para controlar fundamentalmente que se estén tratando, que estén controlados, que estén estudiando… Es necesario que el estado les brinde un tratamiento psicológico. Pasa lo que pasa porque reinciden, y cuando reinciden matan”, alegó con un dejo de desazón también por los casos de pequeñas que han sido violadas y muertas por familiares o personas cercanas.

“Es un horror lo que pasó con estas últimas nenas, tanto la de Florencio Varela como la que se conoció en estas últimas horas de la bebita de un año violada y ahogada en Lomas de Zamora”.

Por otra parte, la concejal también se mostró preocupada por la cantidad de personas desaparecidas de quienes no se conoce ninguna señal o paradero: “Seguimos buscando y acompañando la búsqueda de Araceli, la joven de San Martín que desapareció el mismo día que Micaela y de la que no sabemos nada. Todos tenemos que involucrarnos en esta búsqueda. Si tenés alguna información llamá al 911 o a su familia, al 011-15-3673-8118”, agregó esperanzada.

“Considero importante que en el caso de la desaparición de una persona los organismos encargados de la búsqueda deben dejar de lado los tiempos burocráticos y comenzarla desde el minuto cero. El tiempo que transcurre es fundamental y desesperante para la familia”, culminó.