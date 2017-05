Exitoso partido solidario

Una multitud presenció el partido entre ex futbolistas y actores que organizó la Municipalidad de Escobar a total beneficio del Hospital Erill. En un clima de fiesta y solidaridad, los vecinos respondieron de manera masiva a la iniciativa impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk.

“Estamos felices porque la de hoy es una jornada de alegría y de compromiso. En Escobar entendemos que la salud es un bien social, y como tal es un derecho y no un privilegio. Es una satisfacción enorme tener a ex deportistas y a famosos siendo parte de esta idea que tuvimos aquellos que queremos una sociedad más justa y equitativa. Acá no hay rédito político, acá hay rédito colectivo, de esos que trascienden las mezquindades de algunos porque se hacen desde el corazón”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, quien estuvo acompañado por la directora del hospital, Fernanda Bigliani, y el presidente de la cooperadora, Armando Sguiglia, quienes recibirán el total de lo recaudado entre la venta de las entradas, los sorteos organizados también por la Municipalidad y los puestos de gastronomía.

El partido se disputó en el polideportivo Luis Monti de Belén y participaron, por el equipo naranja, Diego Latorre, Rubén Capria, Pablo Granados, Nazareno Casero, Nicolás Zuviría y Samuel Nascimento, quienes enfrentaron al equipo azul, conformado por Ariel Ortega, Peter Alfonso, Gustavo Conti, Jorge Carna y Rodrigo Noya. El partido fue dirigido por el árbitro internacional Germán Delfino y la conducción del evento estuvo a cargo de Rama Pantorotto y Nati Jota. El final de la jornada fue a pura música, con todo el público bailando y cantando junto a la banda de Nicolás Zuviría y el grupo Cumbia y Fuera, que brindaron un recital en vivo.

“Nosotros vamos a estar en cada lugar donde nos necesite el Hospital Erill. Desde la Municipalidad no nos quedamos con los brazos cruzados aunque el financiamiento y el funcionamiento del hospital es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Por eso le otorgamos un subsidio de un millón de pesos, por eso organizamos permanentes acciones solidarias desde el primer día que nos hicimos cargo del municipio. Porque éste es el partido que jugamos todos, el partido de los valores solidarios, el partido que tenemos que jugar en equipo y que tenemos que ganar porque de eso depende la salud de miles de escobarenses”, concluyó Sujarchuk