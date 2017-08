Exitoso comienzo del nuevo centro municipal de Zoonosis

El nuevo centro municipal de Zoonosis Dr. Ricardo Godnic, ubicado en la calle Mermoz 2048 del barrio Las Lomas de Belén de Escobar, ha incrementado potencialmente las prestaciones a las mascotas de los vecinos del distrito.

Tras su inauguración el trabajo constante de los veterinarios dio como resultado la aplicación de más de 150 vacunas, más de 500 castraciones de perros y gatos, y aproximadamente 200 consultas de vecinos que se acercaron con sus mascotas a la nueva sede.

En el nuevo edificio funciona una oficina con personal del SENASA y del Ministerio de Agroindustria, que unifica trámites a nivel municipal, provincial y nacional, creando de esta forma un polo administrativo y sanitario para todo el partido de Escobar.

En la inauguración de la nueva sede el Polo de Educación Superior de Escobar, Rubén Hallú, anunció que los estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la UBA harán su residencia en el nuevo Centro de Zoonosis de Escobar, por lo que se estima un mayor servicio a los vecinos.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7.00 a 14.00, sin turno y por orden de llegada.

En relación a los turnos para cirugías, se realiza personalmente en el mismo centro.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio, se realizan aproximadamente 30 castraciones por día en el centro, duplicando la cantidad de las que se hacían en la antigua sede.

Dueños responsables

La decisión de traer una mascota a casa implica compromiso.

Una mascota no es un objeto más de la casa, es otro miembro de la familia y como tal debe tener todos los cuidados, más allá de solo hacerlo cuando se presentan enfermedades o se percibe que el animal lo necesita de urgencia.

Un dueño responsable de su mascota es aquel que se preocupa por:

– Vacunar anualmente al animal y desparasitarlo cada 6 meses con antiparasitarios de amplio espectro, de esta manera se previenen enfermedades propias de las mascotas, así como las transmitidas a las personas (zoonosis). La vacunación antirrábica es obligatoria por ley.

– Brindarle una alimentación adecuada: el alimento balanceado es· lo más recomendable ya que equilibra todos los nutrientes necesarios.

– Es importante entregarle afecto y un espacio de desarrollo adecuado. Compartir espacios de juego, afectos y hábitos familiares. De esta manera se fomenta la confianza de las animales.

– Mantener limpia a la mascota, tanto como el lugar donde habita y los recipientes que utiliza para alimentarse. Recoger sus deposiciones. No olvidar suministrarle agua en abundancia. Se deben higienizar como mucho una· vez al mes, ya que su piel presenta secreciones necesarias para la salud de su cuerpo.

– Llevarla en forma periódica al veterinario para mantener un adecuado estado de salud.

– Aplicarle productos para la prevención de pulgas y garrapatas cada 30-45 días. No sólo evita estas patologías sino también la transmisión de parásitos internos.

– No permitir que sus mascotas deambulen sueltas. Éstas siempre deben estar acompañadas por su dueño y éste lo debe llevar sujeto con correa, y bozal en el caso de perros agresivos.

– En el caso de las hembras en celo, evitar que salgan de sus hogares.