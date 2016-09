Espectacular accidente en Boulevard Perón

El pasado miércoles, ocurrió un accidente vehicular sobre la calle Presidente Perón y la intersección con la calle Belgrano. La colisión ocurrió cuando promediaban las 23.50, producto de que un Peugeot 207 embistió de lleno contra unos postes de cemento.

Los primeros en visualizar el hecho, y solicitaron inmediata ayuda fueron efectivos policiales que responden a la Policía Local, que se encontraban en las inmediaciones.

Una vez que fueron solicitados los bomberos voluntarios de Garín, acudieron de inmediato a bordo del móvil G-33, y el encargado del operativo fue el Oficial Vargas, secundado por el Sub-Ayudante Salum Mariano, y otro componente.

Si bien a primera vista la colisión fue impactante, tanto los servidores públicos como los efectivos policiales confirmaron que el único ocupante del rodado no resultó con heridas de consideración. “El vehículo colisionó contra un poste de cemento, el conductor quedó prácticamente ileso, salvo unos pequeños golpes en el rostro, producto del impacto”, detallaron desde el cuartel.

Por su parte, los trabajadores ad honorem aseguraron que luego de atender a la víctima, y ver que los golpes no revestían gravedad alguna, también se encargaron de cortar el suministro eléctrico de la batería, se recabaron datos y no fue necesario trasladar a la víctima hasta la sala de primeros auxilios.

Asimismo, fuentes policiales informaron que el conductor del coche, única víctima, se quedó a la espera de una grúa que le remolque el coche.

En tanto, cerca de las 00.30, el móvil G-33 retornó hasta el cuartel de Garín, y no volvieron a ser solicitados nuevamente hasta el horario de cierre de esta edición.