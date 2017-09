“Es una elección que define el país que queremos”

El candidato de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri en Escobar, Leandro Costa, estuvo en El Diario acompañado por Gladys González, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Tras una charla informal en el matutino juntos recorrieron el distrito escobarense donde visitaron a microemprendedores y comerciantes.

La candidata a senadora por Cambiemos, Gladys González, afirmó que le gusta la cercanía con la gente más allá del timbreo. “Para nosotros timbrear significa estar cerca de la gente, escucharla, conocer sus necesidades. Eso es Cambiemos y esa es la forma que tenemos de gobernar y de ver la política”, afirmó González, quien agregó que “el equipo de Cambiemos, que lideran María Eugenia y Mauricio, no está en la calle sólo para las campañas electorales; siempre ponemos la cara y escuchamos para llevar soluciones, eso es algo que los vecinos de la Provincia saben muy bien”

La compañera de fórmula de Esteban Bullrich también remarcó que “cada timbreo, cada día y en cada contacto con la gente, nos vamos cargados de energía, de fuerzas, porque vemos que lo bonaerenses que están haciendo un gran esfuerzo, siguen apostando al cambio que ya empezó en la Provincia y eso siempre nos llena de ganas de seguir mejorando todos los días un poco más”.

Agenda completa

Por otra parte, y en el marco de las elecciones de octubre, El Diario de Escobar aprovechó la oportunidad para tener un mano a mano con Leandro Costa quien, con las políticas llevadas adelante por el gobierno, avisora un futuro prometedor en Escobar y en todo el país.

El candidato de Cambiemos en Escobar continúa con una agenda repleta de actividades visitando a vecinos, colaborando con el equipo nacional y provincial en los distintos avances que se están desarrollando en el Partido y apoyando los microemprendedores que están recibiendo materiales para lograr su sustento diario. Así también participó del timbreo junto a la ministro Carolina Stanley; recibió y participó con Juan Curutchet -presidente del Banco Provincia- de la instalación de cajeros automáticos en las localidades de Matheu y Maquinista Savio; recibió a la diputada provincial Verónica Barbieri con quien compartió una charla con la directora del Hospital Erill, viendo el avance de las obras que se están llevando adelante con fondos enviados por la Gobernadora Vidal; así también lo podemos ver compartiendo su tiempo con vecinos, centros de jubilados y clubes de barrio que solicitaron su apoyo y participando activamente de los operativos del gobierno nacional que llegan al distrito.

En tiempo de descuento para las elecciones legislativas de octubre, Leandro Costa se refirió a la campaña de esta manera: “A partir del domingo 17 comenzamos con el periodo electoral, pero nosotros nunca dejamos de hacer la campaña que para nosotros es la mas efectiva y la que más disfrutamos, que es el cara a cara con el vecino. Así que para nosotros es una continuidad del trabajo que venimos desarrollando desde siempre”.

Rechazando campañas anteriores respecto a los carteles pegados en postes de luz, Costa afirmó: “Nuestra campaña no está basada en pegatinas, es algo en lo que no estamos de acuerdo. Creemos que ensucia. Yo soy vecino de Escobar y la verdad es que no me gusta que se ensucien los postes, no me gusta que se ensucien las calles. No me gusta la violencia que ultimamente se generaba en las calles respecto a estas actividades proselitistas que en definitiva no captan el voto y no convencen a la gente. La gente se convence cuando uno le demuestra hechos, cuando uno está cara a cara, lo visita y le cuenta qué es lo que se va a hacer y qué se hizo y sobre todo qué son los programas de infraestructura que se llevan adelante”.

“Tenemos reuniones con los vecinos y todos los sábados salimos a timbrear y todo el equipo que escucha y releva porque a veces se pueden aportar soluciones en lo inmediato. Siempre se da la particularidad que aunque vengan funcionarios nacionales, en las cinco localidades -y ahora seis contando a Loma Verde-, que los vecinos terminen hablando del estado de las calles, que las UGC no funcionan, de las luces, de los reclamos que no se toman en Atención al Vecino… después que terminan esas quejas podemos hablar de algunos programas nacionales. No hay reclamos a nivel nacional o a nivel provincial, a excepción de la suba de las tarifas que es un reclamo justo, que nos duele, que por ahí haya complicado a algunos vecinos, pero que entienden que se tenían que hacer porque la verdad es que la luz se corta mucho menos, la calidad del agua en Escobar mejoró y ya se comenzaron las obras para que todo el Partido tenga agua corriente y saneamientos en los próximos años, entonces cuando el vecino ve que el recargo se traduce en obras de infraestructura se puede dar una charla constructiva”.

“Las primeras quejas siempre tienen que ver con que nos inundamos, que las calles se llenan de barro y no pueden salir o mandar a los chicos a la escuela, o que las luces permanecen prendidas durante el día y a la noche se apagan… estos son los reclamos prioritarios”, expresó al comentar el recibimiento por parte de los vecinos.

“Espero que la campaña no sea violenta, como lo fue. Que no se digan mentiras como muchas que se dijeron. Que no tenga chicanas, pero que si tenga soluciones para los vecinos. Que sea una campaña de cercanía con la gente y además que muchísima más gente se interese. Esta no es una elección de medio término normal, sino que es una elección que define qué país queremos. Si nos resignamos a tener un país que no tiene futuro, que privilegia a los que antes estuvieron que son los de los bolsos, los de la corrupción, los de índices inflacionarios elevadísimos, los que nos alejaron del mundo y nos llevaron a ser socios estratégicos de Venezuela, son los que gobiernan Santa Cruz o vamos a la Argentina y la provincia de Buenos Aires del futuro, que es la que está inserta en el mundo, que recuperó la credibilidad, que es la Argentina que bajó la inflación, la Argentina que hoy preside el G-20, la Argentina en donde los que estuvieron en la ilegalidad están siendo juzgados y seguramente terminen presos y es la Argentina que nosotros queremos con calidad educativa, que haya movilidad social ascendente, que haya salud de calidad para todos y que de a poquito estamos llegando a eso. Mi expectativa es que María Eugenia y Mauricio sigan gobernando, ayudar a eso, porque creo que vamos por el buen camino”, afirmó categórico.

Consultado respecto a que no se “prende” en ninguna de las chicanas u ofensas que vierten sobre su persona, Leandro Costa afirmó: “Soy docente, durante un par de años di clases y cuando decidí dedicarme a la política, porque tengo la vocación social del docente pero también la vocación de generar cambios, vine a proponer. Nunca fue mi estilo prenderme en discusiones que no tienen sentido, ni adentro del Concejo, ni a través de los medios, ni en persona. Las propuestas son nuestro camino; escuchar al vecino y también llevar las propuestas que tiene el vecino va a hacer que nuestras propuestas sean superadoras y legítimas, porque salen de la gente. Es el pasado de siempre que dice mentiras, que agrede, que se queja, que trata de ensuciar, porque prefiere bajarle en nivel a todo y nosotros, Cambiemos, que tratamos -y creo que vamos por el buen camino- de tener propuestas alternativas que sean superiores. Esto también es a nivel provincial y nacional. Compartimos valores con la gobernadora Vidal y con el presidente Macri, que de nada sirve pelearse en el recinto, de nada sirve pelearse con otros dirigentes, si en definitiva no resolvemos los problemas de la gente. Para resolver los problemas de la gente además de escucharlos hay que proponerlos y no hay que escuchar las cuestiones negativas, siempre por lo positivo, ese es nuestro estilo. Ninguno que grite un poco nos va a hacer cambiar las formas. No es una cuestión personal, es una cuestión de equipo, tanto a nivel local como el provincial y el nacional”.

Respecto a si Vidal vendrá al distrito por la campaña, Leandro dijo que “seguramente en octubre va a estar visitándonos”. Ya vino Gladys González y en breve vendrá Esteban Bullrich.

En relación a declaraciones de opositores exigiendo que se culmine el hospital de Garín, Costa concluyó: “Yo quiero que se termine el Hospital del Bicentenario, el problema son las mentiras de nuevo que dicen que está terminado en un 95% y no es así. La realidad es que se eligió mal el lugar y la gente de Garín lo sabe; hay que entubar primero el arroyo y la gente que vive cerca del arroyo también lo sabe. El hospital no está para nada terminado y eso lo pueden ver solamente acercándose. Lo que queremos es que se termine no solo ése sino también los otros hospitales del bicentenario que aún no están en funcionamiento pero que se inauguraron hasta cuatro o cinco veces. Me siento como la gobernadora Vidal en el programa Intratables que quedará en la historia ‘me indigna tanta mentira’, pero como dije antes no hay que prenderse en eso sino contarle a la gente cuál es la verdad, qué es lo que va a pasar y yo estoy seguro que a mediano plazo el Hospital va a estar terminado”.