El muerto en Olavarría era un vecino garinense

Tras horas de angustia para muchas familias que no tenían noticias de sus seres queridos que habían viajado a Olavarría para el recital del Indio Solari, dos personas quedaban sin identificar: un muchacho que estaba en terapia intensiva y uno de los jóvenes que falleció. Ayer se conoció la triste realidad, el cuerpo que quedaba reconocer era el de Juan Francisco Bulacio “el colo”, como le decían sus amigos.

Bulacio vivía en el barrio San Javier, en la ciudad de Garín, y su familia no tenía novedades de su paradero. El cadáver del hombre se encontraba en la morgue del Hospital Héctor Cura de esa localidad desde el sábado a la noche. Según la autopsia realizada el domingo, la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

Este lunes por la mañana la familia se puso en contacto con autoridades municipales y luego de constatar diversas particularidades pudieron constatar que se trata de Juan Francisco Bulacio. Por la red social Facebook, su hermana Natalia, pide ayuda a quien haya encontrado el documento de identidad de Juan, para poder realizar los trámites pertinentes.

La identificación de la segunda víctima fatal hizo recordar al país entero otro hecho que marcó a fuego a los ricoteros: la muerte del adolescente Walter Bulacio quien falleció días después de que lo detuvieran, alojaran y, según su familia, recibiera una feroz paliza en la comisaría 35a, cuando se dirigía al Estadio Obras Sanitarias a un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Las irónicas vueltas del destino derivaron en una trágica coincidencia. El segundo fallecido en el recital del Indio Solari en Olavarría, que aún restaba identificar, tenía el mismo apellido del recordado Walter, la primera de las 6 muertes ocurridas los shows del mítico músico.

Juan Francisco Bulacio falleció el sábado por la noche durante el show del “Indio”. La abogada de la familia de Walter Bulacio, aclaró que no hay parentesco entre las dos víctimas. “La coincidencia del apellido entre la segunda víctima del recital del Indio y Walter Bulacio es un simbolismo macabro, pero no hay parentezco entre ellos. Es una casualidad con una carga simbólica tremendamente fuerte”, dijo a radio El Mundo.

El apellido Bulacio vuelve a resonar en una “misa” ricotera. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, Juan, padre de cinco hijos, conocido como el Colo, era el mayor de cuatro hermanos y seguía al Indio al todos lados. Trabajaba en la fábrica metalúrgica Romec y también realizaba tareas como delivery de parrilla.

Junto con un grupo de amigos viajó el pasado viernes a Olavarría con el sueño de asistir a otra fiesta ricotera.

La misma agencia informó que por el culpa del recital, Bulacio habría mantenido una discusión con su mujer debido a que se perdía una festejo familiar.

Por otra parte, Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul, aseguró que la Justicia está investigando qué circunstancias llevaron a la muerte de los dos hombres en el recital del Indio Solari en Olavarría.

Tanto Javier León (42) como Juan Francisco Bulacio (36) fallecieron por paros cardiorrespiratorios, pero la Justicia busca determinar qué llevó a ese desenlace. “Estamos investigando las causales de muerte para determinar si hay causales directas o indirectas”, señaló Sobrino, quien confirmó que por ahora la causa está caratulada como averiguación de causales de muerte.

Según informó el diario Clarín, una de las víctimas, Juan Carlos Bulacio (36 años), murió tras un “paro cardiorrespiratorio traumático”. “No tiene heridas internas ni externas, pero igual se investiga como posible homicidio”, indicó la fuente, que aclaró que se estudia si pudo deberse a la ingesta de drogas. El otro fallecido, Javier León, de 42 años, no presenta lesiones ni golpes y el motivo del deceso es un coágulo que impidió la circulación sanguínea desde y hacia el corazón “Tenía excoriaciones leves que no implican para nada el deceso”, señalaron las fuentes médicas, aunque pueden deberse al pogo del público.

Todavía no hay resultados concluyentes, pero de acuerdo a estos estudios iniciales las personas fallecidas no tendrían rastros de heridas mortales producidas por aplastamientos o compatibles con una avalancha humana.

“No se puede descartar que la tensión y las presiones que hubo en el recital hayan desencadenado la muerte, pero por ahora tampoco se puede dar como definitorio que sí fallecieron por eso”, afirmó la fuente.