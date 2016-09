El Ministro de Desarrollo Social de la Provincia estuvo en El Diario de Escobar

En el marco de la entrega de subsidios por parte de la Provincia de Buenos Aires a damnificados por las inundaciones el Ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, visitó el edificio de El Diario de Escobar. Estuvo acompañado por el Director de Desarrollo Social de la Nación, Leandro Costa y por los concejales del bloque Cambiemos de Escobar: Cristian Vila, Paula Cufré, Miriam Pierotti, Pablo Palomino, Esteban Colley y Miguel Angel “Pepe” Albornoz, a quienes en su discurso ante el Intendente agradeció por haber insistido en reflotar la tramitación de los subsidios. “El bloque Cambiemos empujó, hizo el pedido. Tanto Roberto (Costa), como Leandro (Costa), plantearon que había una situación en Escobar que no había sido resuelta y tratamos de hacer esta reparación histórica”, afirmó López Medrano, “sin tener en cuenta el signo partidario”.

En una charla distendida el ministro se mostró interesado en el funcionamiento de este matutino, así como también el de Baradero y de Radio Líder, medios pertenecientes a Grupo El Diario.

Recorrió la imprenta, mostró sus conocimientos en el tema y quedó gratamente impresionado por las instalaciones y el personal que compone la empresa.

Santiago López Medrano, oriundo de Villa Ballester, estudió en el mítico e histórico colegio alemán Hölters Schule y cursó abogacía en la U.C.A.

El funcionario provincial posee un vasto conocimiento en las políticas sociales y desempeñó funciones tanto en el Concejo Deliberante de San Martín, como en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito privado.

El ministro reafirmó su compromiso con los vecinos de la provincia asegurando que: “cumpliremos con cada uno de los vecinos bonaerenses que necesiten que los ayudemos”.

También aseguró que Escobar posee un gran potencial de crecimiento, por la cantidad de habitantes y por la cantidad de campos ociosos que aún existen.

En referencia al conjunto de los 135 distritos que posee la Provincia de Buenos Aires, López Medrano aseguró que tienen mucho trabajo que hacer. “Es complejo el estado de desidia que encontramos. En cada lugar que visitamos encontramos que hay necesidades básicas que no fueron cubiertas. En la Provincia todo es lejos, todo es grande, todo es mucho… Las rutas provinciales, que son estratégicas, están en mal estado… Tenemos que recomponer todo eso”.

Con respecto a los avances que se llevan adelante en conjunto con el gobierno nacional, trabajando y manteniendo una continua relación y reuniones, López Medrano consideró que: “Coordinamos con nación muchas de las cosas que se hacen, no solo hablamos entre nosotros sino que tratamos de trabajar en conjunto. La relación política nación-provincia durante mucho tiempo fue históricamente conflictiva: Menem con Duhalde, Scioli con Cristina, Felipe Solá con Cristina, hoy no está. Eso es parte de un cambio muy de fondo y eso la gente de a poco lo nota”.

En cuanto a todo lo que el gobierno provincial está desarrollando para beneficio de los bonaerenses, el ministro consideró que “Uno pierde la perspectiva de la importancia de todas las leyes que se sacaron durante este tiempo de gestión. Se aprobó la reforma política hace menos de un mes, es un hecho histórico para la Provincia de Buenos Aires y por ahí en la dinámica queda como desdibujado, pero ese es un cambio de fondo”.

Por su parte, el Director Nacional de Desarrollo Social, Leandro Costa manifestó que los cambios se están notando tanto en el orden nacional como en el provincial. “María Eugenia (Vidal) dijo anoche en una reunión: ‘Pasamos de una provincia paga sueldos a una provincia que planifica obras’. La provincia planifica obras y le gira el dinero que le corresponde a los municipios, para esas obras, mientras tanto también se pagan los sueldos. A la provincia le hicieron muy mal los gobernadores que trabajaban de candidatos a presidente, llegaban a la provincia y después pensaban en cómo llegar a presidente. Y eso nos hizo mucho daño”, puntualizó.

“En cada expediente hay personas que la pasan mal. Y eso es lo que tratamos de solucionar. Tenemos que responder ante cada emergencia. Ese tipo de cosas que vamos cambiando la gente lo percibe. No damos nada a nadie a cambio de algo”, sentenció.

Culminando su visita, Santiago López Medrano firmó el Libro de Visitas de este matutino y prometió volver en breve.