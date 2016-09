El mes de septiembre, sin lugar a dudas es el más festivo y esperado por todos los vecinos de Ingeniero Maschwitz, debido a un nuevo aniversario que cumple la bonita ciudad catalogada como “la ciudad de las artes”. A lo largo del corriente mes, se realizrán distintos eventos que ya son clásicos y caracterizan a la ciudad de una manera diferente. Uno de ellos, es la elección y coronación de la Reina de Ingeniero Maschwitz, que actualmente está muy bien representado por la hermosa joven maschwitzense Luana Manini. Continuando con el recorrido, en las próximas semanas se realizará la elección del Vecino Ilustre, que se lleva a cabo desde el año 1997 y que por aquel entonces, el homenajeado fue el Dr. Lettieri.

Breve introducción sobre sus inicios

En el año 1875, Maschwitz comenzó como una simple estación de tren, ante la inminente construcción del ramal ferroviario Buenos Aires-Campana. Gracias a Pablo Pacheco, que fue quien realizó la donación de tierras para la construcción de una parada o también llamada estación ferroviaria, sin especificación de lugar. Años más tarde, el Dr. Villanueva amplió la donación original a dos fracciones más, y fue el 2 de marzo de 1910, cuando Villanueva vendió a la Sociedad Civil Ricardo Fernández, tres grandes fracciones de campo que sumaban un total de 620 hectáreas, donde se practicó el trazado original del pueblo, que tomó el mismo nombre que la estación ferroviaria, es decir, Ingeniero Maschwitz.

¿Quién fue Carlos Maschwitz?

Un ingeniero que, desde muy temprana edad, se dedicó a su gran pasión, los ferrocarriles. Durante varios años trabajó en distintos puestos de las empresas ferroviarias.

Finalmente, en el año 1894, asumió la presidencia de la dirección de ferrocarriles argentinos, cargo que ocupó hasta el año 1898. Luego de ello, más precisamente en el año 1907, fue nombrado Ministro de Obras Públicas, falleciendo en un accidente automovilístico en el año 1910, en Francia.

Dato característico que al día de hoy, lo sigue distinguiendo del resto

Más allá que es una de las cinco ciudades que conforman el partido de Escobar, la localidad de Ingeniero Maschwitz cuenta con la particularidad que aún mantiene el aire selecto que lo caracteriza como “pueblo”, al igual que en sus inicios.

Tal así como le gusta que lo llamen a sus habitantes, “el pueblo” fue proyectado para ser habitado por personas vinculadas al poder político, económico y social a principios del siglo XX. Dichas intenciones, están ligadas directamente al Dr. Benito Villanueva, cuya visión empresarial lo llevó a fundar a fines del siglo XIX un próspero y productivo establecimiento de campo. El pueblo es consecuencia directa de aquel importante emprendimiento y, este, efecto de la capacidad de un hombre de negocios que tuvo gran influencia y poder en los avatares políticos, económicos y sociales ocurridos desde 1880 hasta 1930.

Establecimientos que perduran en el tiempo, desde la fundación de la ciudad

Entre las instituciones principales que se mantienen vigentes al día de hoy, una de la más simbólica es la Iglesia Parroquial. La escuela primaria Nº13, no le pierde pisada, ya que también es una de las más viejas, y fue construida durante el mes de octubre, también en el año 1912. En cuanto a lo deportivo, las actuales instituciones son el Club Sportivo, el Club “Los Arenales”, el Club Social y Deportivo Defensores, el Club Social y Deportivo Arenales y por último, el Club Social y Deportivo Barrio Parque. Con respecto a lo cultural, los más sobresalientes son la Sociedad de Fomento, Casa de la Cultura, Club de los Abuelos, Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados; el Rotary Club, la Agrupación Tradicionalista Campo Afuera. Por último, también figura la delegación municipal, la Comisaría Escobar II, el Cuartel de Bomberos Voluntarios, la Sala de Primeros Auxilios, la Oficina de Correos y Telégrafos, el Instituto Nuestra Señora de Fátima, entre otros. Definitivamente, la vasta y rica historia de esta hermosa ciudad no se puede resumir brevemente en un texto, ya que se necesitarían varios ejemplares más y aun así, no alcanzaría ya que nuevos renglones se escriben día a día.

Lucas Barzola