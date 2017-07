El intendente Sujarchuk recibió a la prensa en el palacio municipal

El miércoles por la tarde el intendente municipal de Escobar, Ariel Sujarchuk, recibió en un remozado espacio de conferencias a los medios de prensa. Allí, en un clima distendido, anunció la concresión de 200 cuadras nuevas de asfalto que de esa manera sumarán 900 calles en casi 600 días de gestión, en el marco de la ampliación del plan de mejoras de infraestructura encarado por la Municipalidad de Escobar. El intendente estuvo acompañado por el Secretario de Planificación e Infraestructura, Diego Benítez y el de Desarrollo Territorial, Carlos Ramil.

“Con orgullo, gracias a la decisión política, la capacidad de trabajo y el compromiso de las áreas responsables, podemos decir que a esta altura ya llevamos ejecutado el 81% de plan de infraestructura que nos pusimos como meta en marzo pasado. En cuatro meses hicimos 406 cuadras nuevas de las 500 que habíamos planeado. Ahora agregamos 200 calles más porque hacemos y seguimos haciendo en beneficio de la gente”, afirmó el intendente y agregó: “700 ejecutadas en el año en curso y 200 ejecutadas en el año anterior. La composición de las cuadras ejecutadas hasta el momento, que fueron 708, son: 192 en Belén de Escobar, 104 en Maquinista Savio, 178 en Garín, 141 en Ingeniero Maschwitz y 93 en Matheu. Hay 26 kilómetros de arroyo saneado, 32.000 luminarias reparadas, 2.600 nuevas de led y después estamos avanzando en los 10 mil metros cuadrados de veredas”, detalló Sujarchuk.

“Hoy envié el Concejo y se aprobó sobre tablas por mayoría, y le agradezco a los bloques que lo apoyaron, un proyecto para presentar a Nación Leassing, este es un proyecto de 28 millones de pesos que viene a reparar la irresponsable actitud del Presidente del Banco Provincia de pisar parte del empréstito que ya habíamos aprobado en su momento con la firma de él y el acompañamiento del HCD de Escobar, por 35 millones y solamente nos dieron 10 millones por motivos políticos. Hay que decir las cosas como son. Lo conozco desde hace muchos años al presidente y tiene la hipocresía de venir a caminar Escobar con un doble discurso. A su vez hice para Matheu toda la obra civil para la instalación de cajeros, espero que no sea tan irresponsable como lo fue con el otorgamiento de la segunda parte del empréstito para traer los cajeros que es un compromiso con Matheu y el segundo compromiso, que lo asumió públicamente en la quinta de Loma Verde, que es el banco para Matheu que son parte de las obras que venimos gestionando, que está clara la necesidad”, se quejó el jefe de gobierno comunal.

En el encuentro el intendente detalló los trabajos de repavimentación de la avenida San Martín, entre Belgrano y Felipe Boero, en la zona céntrica de Belén. “Ya estamos arreglando los baches de la zona para volcar en estos 1050 metros un material más resistente al intenso flujo de tránsito que circula por la arteria, que no deja de ser una ruta provincial. Como su pavimentación no estaba dentro de los planes de obras del gobierno de la Provincia, pero nosotros lo consideramos clave porque atraviesa y conecta áreas sensibles, decidimos encarar estas tareas con fondos propios porque ya no podíamos seguir sufriendo con los baches. Ahora vamos a tener una avenida con mejor circulación y mayor seguridad vial”, enfatizó Sujarchuk.

Al mismo tiempo, junto con sus funcionarios repasó los trabajos que ya se ejecutan en avenida De los Inmigrantes, otra vía de intenso tránsito y estratégica puerta de acceso a un área comercial e industrial de la localidad de Belén.

Mientras en días más se dará por inaugurado el primer tramo de remodelación integral de la avenida Villanueva, en Ingeniero Maschwitz, el jefe comunal anticipó la segunda etapa de tareas en esa arteria, con la repavimentación del recorrido de 4800 metros que conecta la calle La Plata con el Paseo El Dorado. En esa localidad la Municipalidad también mejorará 1800 metros de la calle Santiago del Estero, una vía paralela la Colectora Este de Panamericana. Con los 600 metros nuevos de asfalto y otros 1200 de repavimentación, el municipio busca descomprimir el constante flujo de tránsito de la zona, así como ofrecer alternativas de circulación a los vecinos.

“Sabemos que las necesidades superan a nuestras posibilidades, pero este plan surge de escuchar las demandas de los vecinos y atender el plan maestro que nos marca la Facultad de Arquitectura de la UBA, de mejorar las localidades desde sus principales acceso hasta las zonas periféricas. Municipio y vecinos fijamos prioridades y así avanzamos en la recuperación integral de las calles y del espacio público para mejorar día a día la calidad de vida de todos los escobarenses”.

“Tenemos muchísimos proyectos presentados en Nación y en Provincia, la totalidad tienen la factibilidad técnica aprobada, con el visto bueno del gobierno Nacional o Provincial según el caso. La factibilidad económica también está bien, significa que lo que hemos presupuestado está acorde. Lo que no hemos recibido todavía es la plata, seguramente que si en algun momento tenemos la suerte de que esa plata llegue, ese plan se va a poder llevar adelante”, concluyó Sujarchuk.